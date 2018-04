Home » Maison La fenêtre renforce l’isolation de votre maison Maison La fenêtre renforce l’isolation de votre maison

Les fenêtres d'un logement constituent des parois sensibles aux variations de la température extérieure. Elles représentent à elles seules des déperditions de chaleur pouvant atteindre de 10 à 15%. Il est donc judicieux de prendre en compte ces dépenses d'énergie. Si votre habitation est bien isolée, le remplacement permettra d'économiser le chauffage, l'investissement ne sera donc pas inutile. Un devis fenêtre en ligne immédiat s'avère être indispensable.

Des fenêtres mal isolées entraîne une perte d'énergie

Les déperditions thermiques sont responsables de la forte consommation de chauffage. Si la chaleur s'échappe, vous êtes alors tenté de monter les thermostats des radiateurs. Si par contre, vous renforcez l'isolation, vous limiterez les pertes de chaleur et vous pourrez ainsi réduire la consommation énergétique du chauffage de la maison. Les vieilles fenêtres peuvent vite se révéler être de vrais gouffres financiers lorsque les factures arrivent. Avec le prix croissant de l'énergie, il devient indispensable d'envisager ces travaux. Vous pouvez alors faire jusqu'à 30% d'économies. Qu'elles soient en PVC, en bois ou en aluminium ou même mixte, chaque fenêtre a ses avantages et ses inconvénients. Le changement peut faire l'objet d'aides publiques ou de prêts délivrés sous certaines conditions selon leurs performances thermiques ou acoustiques.

La performance énergétique d'une fenêtre

Les fenêtres sont des éléments de confort dans une maison, pour qu'elles deviennent un facteur d'économie d'énergie, il convient de combiner différents facteurs. Le PVC est le matériau le plus plébiscité en rénovation, le choix des couleurs reste restreint. Les fenêtres mixtes offrent une très bonne isolation et elles ne demandent que très peu d'entretien. Celles en bois doivent par contre être entretenues de façon régulière. Les fenêtres équipées d'un vitrage à isolation thermique renforcée protègent du froid l'hiver et de la chaleur l'été. La plupart du temps les travaux pour le remplacement des fenêtres sont limités. La pose consiste à poser un encadrement neuf sur l'ancien.