Les stratégies de Bouygues pour rester compétitif sur le marché des offres fibre

Bouygues Telecom diversifie ses offres, est généreux vis-à-vis de ses clients tout en offrant un service de qualité utilisant les dernières technologies. Découvrons ce qui fait des offres fibre de Bouygues les meilleures offres du marché.

3 offres Bbox pour tous les profils

Bouygues est l’un des opérateurs français les plus incontournable, si vous êtes éligible pour la fibre Bouygues, n’hésitez plus et profitez-en. Les box proposées par Bouygues sont les meilleures du marché. Pour répondre aux besoins de tout le monde, Bouygues Telecom a mis en place 3 types d’offres. L’offre essentielle, sans bouquet TV, est baptisée la Bbox Fit.

A lire aussi : Ce qu'il faut savoir sur la signature électronique dans les marchés publics

Si vous voulez profiter d’une connexion de haute qualité en plus d’un décodeur TV, l’offre Bbox Must est celle dont vous avez besoin. Avec cette offre complète, le streaming vidéo, les jeux en ligne, les matchs à la télé…le divertissement sera au rendez-vous.

Les plus technophiles et les grandes familles vivant dans les grands appartements et les grandes maisons trouveront leur bonheur avec la Bbox Ultym de Bouygues Telecom. Les gamers et les adeptes du vidéo streaming n’auront aucun motif pour se plaindre avec cette offre Bouygues Telecom.

A découvrir également : La brochure vidéo arrive

3 offres fibres Bouygues pour tous les budgets

Etes-vous à la recherche d’une offre fibre pas chère ? Vous pouvez vous tourner vers l’offre Bbox Fit de Bouygues Telecom. Pour 16,99€/mois la première année, vous avez accès à une connexion de qualité offrant une vitesse de 400 Mbit/s en téléchargement et en envoi. 400 Mbits/s est largement suffisant pour un usage essentiel d’internet, d’autant plus qu’avec la Bbox Fit vous bénéficiez de la technologie Wifi 5.

Avec la fibre pas chère de Bouygues Telecom, vous n’avez pas accès au service TV. Par contre, vous bénéficiez d’appels illimités vers les téléphones fixes en France et dans plus de 110 pays étrangers. Bouygues Telecom est particulièrement généreux avec ses offres Bbox Must et Bbox Ultym avec lesquelles vous pouvez respectivement bénéficier d’une vitesse allant jusqu’à 1 Gbit/s et 2 Gbit/s. La Bbox Must est à 24,99 €/mois et la Bbox Ultym à 30,99 €/mois pendant un an.

Une qualité de service au top

Si toutes les offres fibre de Bouygues ne sont pas toujours les moins chères du marché, elles se démarquent par contre par la qualité du service. En cette année 2023 encore, Bouygues est sacré meilleur opérateur en Wifi par nPerf. Et pour cause, les abonnés de l’opérateur ont accès au Wifi 6 avec leur Bbox Must et au Wifi 6E avec la Bbox Ultym. Ces normes Wifi sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement.

Notez que les appels sont illimités que ce soit vers les fixes que les mobiles avec les offres Must et Ultym de Bouygues. Avec le décodeur TV Bbox 4K de l’offre Bbox Must ou avec le décodeur TV Bbox 4K HDR de l’offre Bbox Ultym, vous avez accès à 180 chaînes TV. Cerise sur le gâteau, avec l’offre Bbox Ultym, vous avez Disney + pendant 6 mois.

Remarque :

Si vous optez pour l’offre Bouygues Smart TV, vous avez une TV Samsung UHD 43’’ pour 49 euros avec l’offre Bbox Must.