Les meilleures innovations technologiques pour le cavalier et son cheval

Longtemps utilisé comme moyen de locomotion dans les siècles passés, le cheval est un animal dont l'usage a évolué avec le temps. Il sert aujourd'hui à la pratique de diverses activités sportives et constitue pour d'autres un excellent animal de compagnie. Cependant, il est à préciser que son entretien n'est pas toujours facile et qu'il peut être exposé à divers maux durant certaines périodes de l'année. Des innovations technologiques ont été réalisées dans le but d'assurer son bien-être et celui de son cavalier. Découvrez les outils technologiques utiles pour le cheval et son cavalier.

Le solarium pour chevaux : de multiples bienfaits

Le solarium pour chevaux est un dispositif d'écurie conçu pour émettre les rayons ultra-violets semblables à ceux du soleil. Il est mis en place pour assurer le besoin en rayons solaires des animaux d'écuries, pour leur bien-être. En effet, tous les êtres vivants ont besoin de ces rayons pour se sentir bien et avoir un organisme fonctionnel. Cependant, étant donné que ces bêtes de selles passent le clair de leur temps enfermées, elles n'en bénéficient pas souvent. Ces appareils innovants ont alors été conçus pour leur fournir la quantité suffisante de rayons UV à laquelle elles auraient eu droit à l'extérieur.

Ces dispositifs composés de lampes infrarouges sont d'une grande utilité pour ces chevaux, mais aussi pour leurs propriétaires. La raison est qu'ils leur permettent d'être en bonne santé et toujours opérationnels, quelle que soit la période de l'année. Ce bain de soleil artificiel aide à corriger les carences à cause du manque d'exposition au soleil. Il joue alors un rôle crucial sur la santé des animaux qui y sont exposés, notamment le renforcement du système immunitaire des chevaux. Cela les met à l'abri des maladies infectieuses comme les toux et autres infections.

Les animaux exposés au solarium ont aussi un meilleur appétit et ont une meilleure forme physique. Ils ont plus de force et gagnent en poids. De plus, leur fécondité est grandement améliorée, qu'ils soient mâles ou femelles. En plus de l'aider à guérir des maladies comme la tendinite et l'arthrite, disposer d'un solarium pour un cheval de course lui permettra également de se préparer à l'effort et de mieux récupérer après les exercices. Enfin, ce dispositif permet un séchage plus rapide du pelage après un bain ou la transpiration. Il est plus bénéfique que le séchage à l'alcool qui n'est pas sans danger pour les chevaux.

Un capteur qui géolocalise en cas de chute

La pratique de l'équitation est un sport très excitant, mais pas sans risque. En réalité, il est fréquent de vouloir aller plus vite à cheval lorsqu'on s'y met, ou de partir en randonnée loin de chez soi. Dans certains cas, une chute peut vite survenir pour une raison ou une autre et l'absence d'assistance peut s'avérer fatale dans certaines circonstances. Pour éviter d'en arriver à ces extrêmes, des dispositifs innovants ont été mis au point pour assurer la sécurité des cavaliers, quelle que soit la situation dans laquelle ils se retrouvent.

En effet, si vous subissez une chute à cheval, les chances que vous ayez une blessure grave sont élevées. Avec une assistance immédiate, vos chances de survie et de rétablissement seront augmentées. Les capteurs de géolocalisation ont alors été créés à cet effet, pour signaler votre position en cas de chute. Cela permet alors aux secours d'être avertis de votre situation et de vous retrouver facilement. Ces dispositifs sont en effet des outils intelligents qui fonctionnent généralement avec une application installée sur le téléphone du cavalier.

Ces équipements sont dotés de capteurs de verticalité qui se déclenchent lorsque le porteur n'est plus en position verticale ou subit un choc brusque. Ils sont configurés pour demander à celui-ci s'il va bien. En cas d'absence de réponse dans les 30 secondes suivant la question, une alerte sera envoyée à une personne dont les coordonnées étaient préalablement enregistrées dans l'application. Avec certains capteurs, l'alerte est aussi envoyée aux utilisateurs plus proches et aux services de secours. La position de l'accidenté est aussi signalée pour qu'il soit retrouvé dans les plus brefs délais, pour une assistance. Le cavalier peut porter son capteur au niveau de sa bombe d'équitation ou de son casque.

Une multitude d'applications innovantes

La digitalisation a atteint tous les aspects de la vie quotidienne de l'homme, ainsi que toutes ses activités. Elle lui est utile au niveau de la santé, du sport, de la vie en société, avec les multiples applications qui sont créées chaque jour. Dans le domaine équestre, on en distingue un grand nombre dont chacune d'elles s'utilise à différente fin.

La santé du cheval

Qui dit écurie dit présence de chevaux idéalement en bonne santé. Pour cela, il importe de suivre l'évolution physique de ces équidés, pour s'assurer de leur bien-être. Des applications ont été créées à cet effet et permettent aux propriétaires d'établir une fiche d'identité pour leurs animaux. Elle sert à surveiller l'activité quotidienne de l'animal et à organiser ses séances d'entraînement, en fonction de ses besoins, pour lui assurer une bonne santé.

Ce type d'applications sert également à programmer les sorties des chevaux, en tenant compte d'un calendrier bien précis. Il est également possible de suivre un calendrier de soins, avec ces applications, pour garantir une meilleure santé aux équidés. Certaines d'entre elles sont également conçues pour donner des conseils aux propriétaires d'écuries, pour assurer le bien-être de leurs animaux.

Le dressage des équidés

Pour avoir un animal docile et capable d'accomplir des prouesses, les maîtres de chevaux demandent généralement des conseils aux professionnels. Certains font généralement recours à des dresseurs, pour l'éducation de leurs bêtes de selle. Cela constitue des dépenses non négligeables, surtout si l'on a un budget serré. Pour aider la majorité des propriétaires à avoir des chevaux bien dressés, les spécialistes proposent des applications pour faciliter leur dressage.

Il s'agit d'un outil mobile qui propose des exercices à réaliser au quotidien avec les animaux. Cela permet de les dresser et de les rendre aptes à participer à diverses compétitions équestres. Chaque exercice est bien détaillé, avec des distances très précises. Il existe même certaines applications dans lesquelles un onglet est consacré aux cavaliers. Ceux-ci y trouvent aussi des exercices de musculation et de mise en selle.

Le contrôle de l'alimentation

Pour la plupart des nouveaux propriétaires de chevaux, la maîtrise de l'alimentation de leurs animaux constitue un exercice difficile. Cependant, cela est nécessaire pour assurer une bonne croissance à l'animal ainsi qu'une meilleure santé. Il existe toutefois des applications pour faciliter cette tâche à ces maîtres, afin d'assurer le bien-être de leurs animaux. Ces outils permettent en effet de se renseigner sur les besoins physiologiques d'un sujet, en fonction de :

son âge,

sa taille,

sa race,

son sexe,

son état de santé.

En tenant compte de ces différentes informations, l'application vous proposera un programme alimentaire adapté à votre cheval. Elle suivra l'évolution de l'animal et vous aidera à définir une ration qui convient à chaque étape de sa vie. Vous pouvez y programmer les moments importants comme la vermifugation, la participation à un concours, pour recevoir une alerte.

En dehors de ces applications innovantes pour la gestion d'un centre équestre, il en existe une multitude. Vous pouvez en avoir pour vous informer des dernières actualités du monde équestre, mais aussi pour la participation aux différentes compétitions des chevaux.

Un gilet air bag pour le cavalier

À l'instar des engins à deux roues, les risques de chutes sur un cheval au galop sont aussi élevés, surtout pour un novice. Nous vous conseillons de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas subir de blessures graves lors d'un accident. Celles-ci apparaissent généralement au niveau de la tête et du torse. La tête étant déjà à l'abri avec un casque ou une bombe obligatoire, des fabricants ont mis au point de gilet d'équitation pour protéger le haut du corps.

Ce dispositif est muni d'un coussin d'air pour amortir les chocs comme un air bag dans la voiture, et d'un cartouche de gaz. Celle-ci est reliée à la selle par une ficelle qui exerce une traction sur la cartouche, lorsque le cavalier est en chute. Le coussin d'air se remplit en une fraction de seconde, pour protéger le cou, la colonne vertébrale, le thorax et les organes internes du cavalier.

Équipez votre cheval de fers ou d'une selle connectés

S'il se sent en danger ou trop à l'étroit, votre cheval peut faire une fugue à tout moment. S'il est possible de le retrouver en ville grâce aux services de protection des animaux (SPA), vous aurez un peu de mal en campagne. De ce fait, l'utilisation des fers et selles connectés constitue une solution à envisager.

En effet, en dehors des capteurs de géolocalisation pour le cavalier, certains concepteurs proposent des systèmes pour retrouver le cheval. Ils sont mis sur l'animal, pour se tenir informé en temps réel de sa position. Ainsi, si celui-ci fait une fugue ou s'éloigne trop de la prairie sans son maître, une alerte parvient à ce dernier qui utilise le système de géolocalisation pour le retrouver. L'endroit idéal pour le faire porter au cheval est un emplacement au niveau de la selle. Notez par ailleurs que certains équipements détectent aussi la vitesse de l'animal et enregistrent ses données physiologiques pour contrôler sa santé.

Par ailleurs, il existe des fers connectés qui servent à détecter les problèmes de locomotion tels que les boiteries chez les chevaux. Ils sont aussi utilisés dans le processus de rééducation de ces animaux, afin de leur assurer un meilleur épanouissement.