Business Les imprimés publicitaires au service de votre communication de marque

Qui a dit que les imprimés publicitaires ne pesaient plus dans la balance de la course à la notoriété de marque ? Encore aujourd’hui, ceux-ci font partie intégrante du paysage. En cause notamment : la possibilité de les hyper-personnaliser en quelques clics pour un prix attractif. Drapeau personnalisé , banderole publicitaire ou encore beach flag, voici ce que l’on peut retenir des supports publicitaires stars du moment.

Le drapeau personnalisé

A ne pas confondre avec le drapeau à agiter, le drapeau publicitaire est en fait une pièce de tissu polyester accrochée en hauteur sur un mât. Le drapeau est hissé au plus haut grâce à une sangle de renfort particulièrement résistante.

Le drapeau personnalisé pour mât se fixe généralement à une hauteur comprise entre 2 et 12 mètres de haut. De cette façon, il est relativement simple d’acquérir une visibilité conséquente lors d’un évènement professionnel en tout genre !

A noter : souvent, le drapeau personnalisé est lavable en machine (à 30°C) et réutilisable, du fait de sa haute résistance. Le tissu est également traité anti-UV de sorte de conserver des couleurs éclatantes sur le long terme. Une aubaine pour toutes vos communications de marque.

La banderole publicitaire

La banderole publicitaire est sans aucun doute le chouchou des marques pour se démarquer sur un salon professionnel ou encore lors d’un évènement culturel ou sportif.

Celle-ci est réalisée en tissu (polyester) ou encore en PVC (PVC Mesh, PVC simple face ou PVC double face) et peut être installée sur tous types de supports comme un grillage ou encore un mur. Cette facilité d’installation (au moyen de oeillets ou encore de tourillons en plastique…) est particulièrement appréciée par les entreprises à la recherche de praticité et souhaitant gagner du temps.

Enfin, pour un impact des plus importants, n’oubliez pas qu’il est possible de personnaliser la banderole publicitaire pour y intégrer un message spécifique ou tout simplement les couleurs de votre entreprise.

Le beach flag

Aussi appelé oriflamme, le beach flag est l’allié incontesté de vos communications en extérieur, pour attirer une clientèle de choix vers votre boutique ou bien pour procéder à des opérations de street marketing .

Installé sur un pied en béton, un pied forant ou à planter, le beach flag mesure généralement entre 2 et 5 m de haut et est très facile à monter (2 à 3 minutes seulement). Qu’il s’agisse d’un beach flag sur pied ou d’un modèle à accrocher sur un sac à dos dédié, le beach flag est léger, pratique et hyper-personnalisable. Il fait aussi partie des supports publicitaires les moins onéreux du marché.

Il serait dommage de ne pas en profiter.