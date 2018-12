Home » Actu Les Français de plus en plus attirés par les trajets en bus Actu Les Français de plus en plus attirés par les trajets en bus

Depuis quelques mois, l’engouement pour le voyage en bus devient de plus en plus important. Nombreux sont les Français qui désirent désormais se rendre au bureau dans un bus ou faire de longues distances. Le marché du voyage en bus est en effet propulsé par la promulgation de la loi Macron qui vient libérer le secteur des transports en bus. De plus, si les trajets en bus sont autant appréciés, c’est surtout pour leurs nombreux avantages qu’il offre à leurs utilisateurs.

Les avantages des trajets en bus

Il y a plusieurs bonnes raisons d’adopter les trajets en bus. L’un des premiers points est bien évidemment l’aspect qualité qui est beaucoup plus intéressant comparé aux autres moyens de transport. Voyager en train ou louer une voiture revient plus cher qu’un trajet en bus qui est plus pratique et moins coûteux. Vous allez ainsi vous faire des économies par ce mode de transport. De plus, il est possible d’utiliser un comparateur de bus pour dénicher le trajet le moins cher.

Il est capital de préciser que le transport en bus est l’une des solutions les plus sures. Les risques d’accident sont très réduits si l’on effectue une comparaison avec les autres moyens de transport. Le conducteur d’un bus est formé à conduire selon des règles de sécurité bien précises. Le bus est aussi un moyen de transport propre.

Le trajet en bus est beaucoup moins stressant pour le passager. Dans un bus, un chauffeur se charge de conduire à bonne destination les passagers. Vous n’avez pas à tenir de volant ou à faire preuve de vigilance sur la route. Cette solution est de plus en plus confortable avec les compagnies de transports qui font leur apparition. Il y a par exemple OUIBUS et FlixBUS. Dans l’un des bus de ces compagnies, vous pouvez aisément lire, travailler ou naviguer sur internet à partir de votre smartphone. Ici, vous ne conduisez pas et vous n’êtes plus sujet à la fatigue des longues routes. Vous pouvez également vous amuser à regarder le paysage défilé devant vos yeux.

Aussi, le trajet en bus est une solution écologique. En réalité, le bus demeure le moyen de transport rejetant le moins de CO2 dans l’environnement. Vous contribuez à la réduction de votre impact sur la nature en optant pour les trajets en bus. Par ailleurs, voyager en bus est un excellent moyen de rencontrer de nouvelles personnes et de faire de nouvelles rencontres. C’est une solution sociale et vous pouvez passer du temps à discuter ou à jouer.

Y a-t-il des inconvénients à voyager en bus ?

Voyager en bus comporte également quelques points négatifs qu’il est nécessaire de prendre en compte. Le bus est un moyen de transport un peu plus lent. Le bus est en effet limité à une certaine vitesse sur les routes. C’est d’ailleurs l’un des points qui réduisent les risques d’accident de bus.

Le côté confort peut être négatif lorsqu’il s’agit des trajets moyens. Lorsque vous voyagez de nuit ou pendant les soirs, vous ne risquez pas de pouvoir faire usage de couchettes en cas de fatigue. Le voyage en bus est moins agréable lorsque les compagnons de voyage ne sont pas très amicaux.

Les compagnies de transports en bus les plus remarquées en France

De nombreuses compagnies existent en matière de transport en bus sur le territoire français. Les meilleures dans le domaine sont OUIBUS, FlixBUS, Eurolines et isilines.

OUIBUS

Pour des voyages de longues distances en France et en Europe, cette compagnie est l’une des meilleures options. C’est un service proposé par la SNCF. Les engins mis à disposition sont climatisés et possèdent le WiFi à bord.

FlixBUS

Créé en Allemagne, ce service de transport en bus couvre de nombreux trajets en France. Les bus ici sont confortables pour un voyage sans prise de tête. Il y a à bord le WiFi, la climatisation et les prises électriques.

Eurolines

Pour des voyages de longues distances à prix réduit, cette compagnie demeure la référence. Les passagers peuvent surfer sur le net grâce à la connexion WiFi. Ils profitent de l’air conditionné et des prises électriques.

Isilines

Avec isilines, le transport en bus est aussi confortable. Vous pouvez bénéficier du WiFi gratuit, de la climatisation et des prises USB ou électriques. Les billets sont proposés à petits prix.