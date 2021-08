Home » Santé Les différentes manières de consommer du CBD pour une détente efficace Santé Les différentes manières de consommer du CBD pour une détente efficace

Connu pour ses nombreuses propriétés thérapeutiques cliniquement prouvées, le CBD ou cannabidiol est de plus en plus consommé en France. Nombreux sont ceux qui ne sont aucunement toxicomanes, mais qui ont passé le cap pour se tourner vers ce traitement naturel alternatif à la médecine traditionnelle. Pour les non-initiés par contre, le temps est encore à la rétractation. Alors, comment consommer du CBD ? C’est ce que nous allons voir ici !

Nombreuses sont en effet les manières de consommer du CBD, mais tout dépend de chacun. Voici une liste (non exhaustive) si c’est la première fois que vous allez suivre un traitement à base de cannabidiol ou si vous cherchez simplement une autre manière de le consommer.

En le fumant

La méthode la plus simple pour consommer du CBD est de le faire comme si on fumait du cannabis, c’est-à-dire en le fumant. L’effet sur le corps se sentira plus rapidement, mais cette méthode n’est pas vraiment conseillée aux débutants.

À noter également qu’une dose trop élevée en CBC peut avoir des effets néfastes sur la santé surtout s’il est directement inhalé. Fumer du CBD est donc réservé aux habitués. À éviter donc pour les débutants.

Sous forme d’huiles

La meilleure façon de vous procurer votre dose de traitement naturel est d’acheter du CBD en ligne. En achetant en ligne, vous aurez un large choix quant aux formes du produit. Parmi les formes de cannabidiol existant, il y a l’huile de CBD. Et ce précieux liquide peut se consommer de bien des manières.

La manière la plus simple de consommer de l’huile de CBD est d’en mettre un peu sur une tige de cigarette si vous êtes fumeur. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez aussi opter pour la manière forte qui consiste à l’avaler directement.

Vous pouvez également ajouter de l’huile de CBD dans vos préparations culinaires. En fonction de la dose, le goût ne se sentira que très peu, mais l’efficacité, elle, reste. D’ailleurs, c’est l’une des méthodes les plus conseillées pour ceux qui commencent tout juste à consommer du cannabidiol.

Sous forme de e-liquide

Autre manière simple et classique pour consommer du CBD c’est sous forme d’e-liquide. C’est quoi l’e-liquide ? L’e-liquide est le liquide à ajouter dans la cigarette électronique. Et le cannabidiol existe également sous cette forme-là.

En consommant le CBD en e-liquide grâce à une cigarette électronique, les effets se ressentiront plus rapidement. Mais contrairement au fait de fumer directement, il n’y a aucun risque de surdose et encore moins de problème respiratoire.

Un débutant peut donc très bien consommer le e-liquide de CBD en restant bien évidemment dans la limite de l’acceptable.

Sous forme de résine

Il existe aussi du CBD sous forme de résine qui est d’ailleurs très répondue. Obtenue grâce à la concentration de feuilles de cannabidiol, la résine de CBD peut se consommer de différentes manières.

La plus simple serait de le consommer directement en l’état en prenant soin de respecter une dose convenable bien sûr. Vous pouvez également mélanger à vos repas, voire à vos boissons, si vous le voulez. La résine de CBD peut également être chauffée dans le but d’inhaler la fumée qui s’en échappe. Pour les débutant toutefois, l’idéal reste de le consommer en le mélangeant au repas.

Infusion au CBD

Enfin, il y a l’infusion de CBD, très facile à réaliser et qui s’adapte autant aux débutants qu’aux habitués. À noter que certaines infusions au CBD sont parfumées, ce qui le rend plus facile à avaler. C’est d’ailleurs l’idéal pour les non-initiés.