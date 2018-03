Home » Santé La cigarette électronique, une alternative qui sauve la vie des grands fumeurs Santé La cigarette électronique, une alternative qui sauve la vie des grands fumeurs

Envie d’arrêter de fumer ? Envie de changer de cap pour une meilleure santé ? Arrêter de fumer une cigarette est une chose complexe pour une personne fumant depuis de nombreuses années. Que faire ? Actuellement, la cigarette électronique est une invention qui sauve la vie de nombreux fumeurs. Il s’agit là d’une alternative qui offre de grands avantages. Réduisant les méfaits apportés par la cigarette normale, la cigarette électronique devient un produit phare attirant un grand nombre d’adeptes de la cigarette classique. Elle réduit fortement le taux d’exposition au cancer du poumon. Ce dernier est une maladie tueuse qui fait de nombreux morts et atteintes principalement les fumeurs.

La cigarette électronique offre les mêmes sensations

Fumer une cigarette électronique n’est pas si différent que fumer une cigarette classique. Vous reproduisez les mêmes mouvements que lorsque vous fumez une cigarette normale. Vous aspirez, expirez de la vapeur. Cette dernière est bien imitée par la cigarette électronique. Même si elle dispose d’une taille plus imposante que la cigarette normale, vous ressentirez les mêmes sensations. Eh oui, la vapeur d’une e-cigarette grattera également l’intérieur de votre gorge. En tant que fumeur, ce genre de sensation est des plus agréables. Sachez que même en passant à la cigarette électronique, elle sera toujours présente.

L’autre point important que recherchent également les grands fumeurs est la présence de la nicotine. Celle-ci sera également ressentie en fumant de l’e-cigarette, mais son impact sur les organismes du fumeur sera réduit. Il faut avouer que la saveur de la cigarette électronique n’est pas vraiment le même que le goût du tabac de la cigarette classique. Cependant, avec la grande variété de saveurs qui existent en ce moment pour l’e-cigarette, cela vous permettra de trouver une saveur particulière à laquelle vos papilles s’adapteront plus rapidement.

La cigarette électronique et ses nombreux avantages

Il faut savoir que nombreux sont les organismes de santé ainsi que les médecins qui recommandent aux grands fumeurs de se tourner vers la cigarette électronique. Le premier avantage constaté depuis l’apparition de ce dispositif est la réduction du taux de mortalité causé par le cancer du poumon. Les associations luttant contre le tabac privilégient l’incitation à la consommation de l’e-cigarette.

Mis à part les avantages au niveau de la santé du fumeur, son portefeuille se sentira également plus à son aise. La cigarette électronique permet d’économiser de l’argent. Comme tout le monde le sait, le prix d’un paquet de cigarettes est en ce moment à la hausse, afin de ne pas se ruiner dans cet achat, il est préférable de choisir la cigarette électronique. Pour l’e-cigarette, il ne suffit que d’acheter un kit complet et des cartouches d’e-liquide afin de recharger celle-ci. L’e-liquide n’est pas cher, elle est aux environs de 3 euros seulement.

La cigarette électronique, la possibilité de pouvoir fumer dans les lieux publics

Par rapport à la cigarette classique, l’e-cigarette est mieux perçu par les personnes qui nous entourent. Vu que celle-ci sera moins nocive pour les non-fumeurs, la cigarette électronique est donc plus permise et tolérée dans les endroits publics. Fumer une e-cigarette ne dérangera donc pas les autres clients d’un bistro, d’un restaurant café ou les autres personnes attendant à l’arrêt de bus. En optant pour une cigarette électronique, vous n’aurez donc plus honte de fumer en public. Votre entourage sera plus indulgent, car elle ne sentira plus l’odeur de tabac froid sur vous.

La cigarette électronique disponible sous de différentes marques

Vous souhaitez donc vous lancer dans l’expérimentation de la cigarette électronique ? Sachez avant tout que le marché de l’e-tabac regorge d’un vaste choix. Les marques comptent actuellement en grand nombre. Un petit point tout de même à connaitre concerne le fait que la commercialisation de la cigarette électronique est strictement interdite aux personnes qui ne sont pas majeures. Les cigarettes électroniques sont toujours vendues en kit complet. Si vous cherchez une e-cigarette de qualité, robuste et disposant d’un système à double résistance, les marques Aspire, Ijoy, eleaf, vaporesso, joyetech, geekvapekangertech et justFog sont exceptionnels. Vous pouvez facilement en trouver sur https://www.sonrisa-smile.com/6-ecigarette. Cette plateforme est une véritable mine de trésor d’e-cigarette. On y retrouve une large sélection de cigarettes électroniques de toutes les marques.