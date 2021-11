Home » Mode Les derbies, des chaussures adaptées pour tous les styles Mode Les derbies, des chaussures adaptées pour tous les styles

De nombreuses femmes aiment le look élégant, mais ne sont pas fans de talons. Niveau vestimentaire, le tailleur est une valeur sûre, cependant, avec quelles chaussures l’associer ? Les solutions ne manquent pas en choisissant des derbies. Contrairement à ce que certaines peuvent penser, elles sont loin d’être démodées. Avec ou sans talons, elles peuvent très bien s’adapter à votre tenue, tout en donnant un côté raffiné. Au quotidien, misez sur des derbies pour femme pour bénéficier d’un excellent confort et sublimer votre style.

Quelques combinaisons avec des derbies

Ces modèles de chaussures ne sont pas uniquement réservés à la gent masculine. En effet, il existe également des derbies San Marina pour femmes, très agréables à porter. Elles sont parfaites pour compléter un look working-girl. Les derbies sont les chaussures parfaites pour être chic et classe, tout en profitant d’un confort sans pareil.

Les derbies conviennent parfaitement à une tenue élégante. Vous pouvez porter un tailleur pantalon ou jupe avec une chemise, et une cravate. Elles peuvent également être associées avec un jean clair ou foncé, avec le bas du pantalon retroussé, pour qu’elles soient plus mises en valeur. Elles se portent aussi très bien avec un short.

Si vous souhaitez combiner ce type de chaussures avec une robe ou une grande jupe, il faudra faire attention aux matières et aux couleurs. Entre des derbies pour femmes avec une semelle plate ou un petit talon, vous avez largement le choix. Les derbies avec petit talon permettent de galber vos jambes et d’affiner votre silhouette.

Un look chic et décontracté

Les marques n’hésitent pas à redoubler d’efforts pour satisfaire toutes les femmes qui ont un penchant pour des derbies décontractées. En effet, ces chaussures se rapprochent énormément des sneakers ou des baskets basses, mais avec une touche d’élégance très appréciée. Étant très polyvalentes, elles peuvent être portées avec un jean, une jupe crayon, un tailleur pantalon cintré ou ample, et même un pantalon cargo.

Les derbies pour femme sont généralement cirés et fabriqués avec des matières telles que le cuir, afin de les procurer un aspect raffiné. Évidemment, pour que votre chaussure ne perde pas de sa splendeur, il est nécessaire d’entretenir ce revêtement. Un cuir craquelé risquerait d’entacher votre look.

Les derbies San Marina pour homme et femme avec plusieurs lacets se déclinent en plusieurs modèles. Il y a ceux qui sont ronds et fins et d’autres qui sont plus larges et plus épais. En choisissant des derbies avec une semelle plate, vous offrez un style décontracté à votre tenue. Si vous aimez le côté fantaisie et le look androgyne, vous pouvez choisir des derbies avec des strass. Depuis quelques mois, ce modèle fait des ravages auprès des femmes à l’affût de la tendance.