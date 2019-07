Home » Web / Hi-tech Les clés pour trouver le meilleur webmaster Web / Hi-tech Les clés pour trouver le meilleur webmaster

A l’heure où internet a pris le contrôle dans le domaine professionnel et plus généralement dans nos vies, certains métiers ont la cote. Si spontanément tous les regards vont se diriger vers les community managers, d’autres secteurs du web proposent de nouveaux métiers. Et parmi eux, celui de webmaster revient avec insistance. Toutefois, il suffit il de poser à tous les acteurs du web pour saisir que ce poste stratégique est difficile à pourvoir sans utiliser les bonnes pratiques. Zoom sur les clés pour trouver le meilleur webmaster.

Choisir les annuaires spécialisés

Si les annonces d’emploi classiques connaissent un certain succès auprès des recruteurs, le secteur du web répond à différents critères. Voilà pourquoi, il est conseillé de choisir des annuaires spécialisés. En effet, ces derniers recensent un grand nombre de professionnels du web. Si tous les métiers sont représentés, la majorité des profils se concentre sur les postes de webmaster. Quand on sait que l’abonnement sur ce type d’annuaire (5euros par mois), on comprend pourquoi cette solution est devenue la plus efficace du marché car tous les acteurs du web ont intérêt de rentabiliser leur abonnement payant.

Les annuaires généralistes, l’autre solution

A l’inverse, l’annuaire généraliste permet de trouver les bons profils. A condition toutefois d’y consacrer un temps de recherche plus important que pour l’annuaire généraliste. En revanche, un paramètre doit diriger votre recherche de webmaster. C’est la raison pour laquelle, on a tendance à vous conseiller de vérifier les diplômes, certifications de chaque candidat. Afin de minimiser les mauvaises surprises, il est capital de s’assurer de la question financière rapidement. Ce qui sous-entend de prévoir le type de contrat adapté. CDI, CDD, Freelance, tout est envisageable pour l’embauche d’un webmaster. Cependant, les statistiques montrent que deux tiers des entreprises ont un webmaster en freelance. Simple constat ou tendance avérée, l’avenir le dira. En attendant, des solutions efficaces existent. Il serait dommage de ne pas en profiter.