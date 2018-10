Home » Maison Les assurances habitation commencent à s’adapter à la domotique Maison Les assurances habitation commencent à s’adapter à la domotique

Avec l’augmentation du nombre de maisons connectées, les maisons sont de plus en plus sécurisées contre de nombreux sinistres que ce soient des fuites d’eau, des incendies, mais aussi et surtout des cambriolages. Résultat, les compagnies d’assurances, soucieuses d’encourager les particuliers à équiper leurs maisons, commencent à proposer des offres de contrats qui prennent en compte cet équipement.

Des contrats moins chers

Quand votre logement est équipé en domotique, il est également beaucoup plus sûr. De nombreux équipements reliés à votre smartphone peuvent désormais capter le départ d’un incendie, vous informer, réagir pour l’éteindre ou vous laisser contrôler à distance et appeler les pompiers. Pareil pour les fuites d’eau et de monoxyde de carbone.

Résultat, certaines polices d’assurance prévoient des tarifs privilégiés pour les propriétaires de maisons connectées et dûment équipées en domotique. Cependant, pour avoir le droit à ces tarifs, il faut souvent suivre une courte formation payante pour pouvoir certifier de sa capacité à utiliser correctement tous les appareils qui viennent équiper notre maison du futur.

Moins de risques de cambriolage

À condition de s’équiper correctement, notamment en se rendant chez un revendeur spécialisé en alarme maison, votre maison est également beaucoup mieux protégée des cambrioleurs. En effet, les alarmes maison sans fil reliées à votre smartphone sont de plus en plus nombreuses. Leur installation est très facile et elle peut se faire sans l’intervention d’un professionnel.

Quand l’alarme est correctement installée et que vous disposez de suffisamment d’équipement pour sécuriser efficacement tout votre logement, les risques de cambriolages sont considérablement réduits et cela rassure énormément votre assureur. Pour être sûr que votre installation est suffisamment efficace, n’hésitez pas à contacter des spécialistes. Beaucoup d’entre eux vous répondront gratuitement au téléphone.

Faites-vous accompagner par votre assurance

Toutes les polices d’assurance ne proposent pas encore de tarifs vraiment avantageux à leurs clients qui souhaiteraient faire équiper leur maison en équipement de domotique. En revanche, elles sont de plus en plus nombreuses à accompagner leurs clients dans leur transition vers une maison connectée, intelligente et sécurisée.

Effectivement, les assurances ont bien compris qu’elles avaient beaucoup à gagner à encourager la domotique à se développer. Le nombre de sinistres dans une maison connectée chute drastiquement à mesure que le nombre d’équipements augmente. Même en diminuant un peu le prix de leurs contrats, les assureurs font toujours d’immenses économies, et donc de grands profits, grâce à l’arrivée des maisons intelligentes.