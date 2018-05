Home » Santé Le sudoku est bénéfique pour le cerveau Santé Le sudoku est bénéfique pour le cerveau

Le marché des jeux dédiés à l'entraînement cérébral est aujourd'hui en pleine expansion. Tous les téléphones portables, les consoles de salon, les sites internet nous proposent d'améliorer, de booster nos facultés cognitives. Les adeptes des chiffres préfèrent le sudoku aux mots croisés. Dans tous les cas, ces jeux quelque qu'ils soient sont un plus pour la santé de nos neurones. Vous avez aussi la solution des grilles grâce à quelques chiffres.

Les bienfaits du sudoku

Lors d'une partie de sudoku, vous sollicitez vos facultés de raisonnement, vos capacités intellectuelles sont alors renforcées. Le but est de remplir des grilles le plus vite possible. Le sudoku stimule également une grande partie de votre mémoire visuelle. En exerçant régulièrement votre cerveau à cette activité, la concentration s'en trouve accrue et la mémoire est nettement plus performante. Aujourd'hui, il est très facile de se procurer des grilles : dans les magazines et les sites spécialisés. Munissez-vous d'un crayon à papier, d'une gomme, choisissez un coin agréable, vous pourrez alors mieux vous concentrer. Si vous êtes débutant, ne paniquez pas, prenez le temps de remplir votre première grille, la rapidité viendra avec l'expérience.

Le sudoku, c'est bon pour les méninges

Le sudoku est aujourd'hui un jeu très populaire en France. C'est un exercice de logique et de déduction. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une culture très approfondie pour s'y adonner. Avoir des activités intellectuelles permet de se protéger contre les effets du vieillissement. Toutes activités qui sollicitent les neurones boostent notre cerveau. Le sudoku est un jeu mettant en oeuvre des stratégies et une logique pertinente, sa pratique repose sur la mobilisation de l'hémisphère gauche du cerveau. Certains vous diront que ce n'est pas suffisant pour combattre les troubles cognitifs. Bien sûr le sudoku n'est pas un médicament. Il reste une activité divertissante qui peut aider le cerveau.