Le skydancer pour votre visibilité, on vous dit tout

Pour ouvrir votre magasin ou si vous cherchez un moyen de le rendre visible, optez pour le skydancer. Ce produit est très efficace pour la communication et la publicité de votre institution. C’est la solution privilégiée des Asiatiques pour faire connaitre leurs entreprises et les étendre un peu plus loin. Véritable alternative commerciale, vous pouvez retrouver le skydancer à la devanture des portes ou entrepôts afin d’attirer l’attention des passants. Pour connaitre des méthodes capables de booster vos affaires, voici des informations pertinentes sur le skydancer.

Qu’est-ce que le skydancer ?

Très populaire dans la zone asiatique, le skydancer ou manche à air est un tube en forme de bonhomme fabriqué souvent en nylon très résistant. Lorsque vous le gonflez et que vous le personnalisez aux couleurs de votre entreprise, il danse sous l’effet de l’air pour permettre aux clients de remarquer sa présence. La hauteur de cet outil de communication peut atteindre 4m de haut pour qu’il se fasse remarquer facilement.

Le skydancer existe en plusieurs catégories :

un skydancer 2 bras 2 jambes 1 tête,

un skydancer de 3 à 10 m,

un skytube,

totem gonflable publicitaire,

soufflerie 550 w , 750 w , 1100 w ; et

, , ; et bruyant, moins bruyant et non bruyant.

Où peut-on utiliser le skydancer ?

C’est évident qu’il s’agit d’un produit très pratique, facile à porter et facile à gonfler. Son utilisation est limitée à l’extérieur. En effet, il dispose d’un puissant ventilateur d’une capacité de 950 w ou de 1100 w qui lui permet de fonctionner lorsqu’il est assisté de vent léger. C’est donc le compagnon idéal pour se rendre visible à un festival, une foire, ou indiquer un évènement important que vous désirez annoncer au grand public.

Son usage à l’intérieur peut générer de grands bruits. A ce titre, vous avez la possibilité de choisir la colonne gonflable ou le totem pour rendre agréable votre évènement en intérieur.

La manche à air lumineuse

La manche à air disponible sous forme de totem et skydancer est doté d’un dispositif d’éclairage LED, avec des performances de 4 w ou 6 w ou 15 w. Cela représente une possibilité de se rendre visible, quelle que soit l’heure. Par conséquent, même tard dans la nuit, vous pouvez activer votre système de luminosité pour éclairer le bonhomme et atteindre votre cible.

Toujours sur le plan technique, le fabricant du skydancer a prévu un système de fixation velcro pour vous faciliter la tâche lors de son installation. Cela implique l’attention d’une seule personne. Cette dernière devra placer les bandes de la base du air dancer sur celle du haut et l’alimenter en énergie.

En somme, vous pouvez acquérir le diamètre du skydancer qui vous convient sur le marché. L’utilisation doit prendre en considération leur structure afin de vous permettre d’atteindre votre objectif de communication. N’utilisez le skydancer unijambiste que pour des évènements mineurs puisqu’il est plus discret. Par contre, le géant skydancer est plus puissant. Il vous permet d’attirer l’attention du public lors des grandes manifestations.