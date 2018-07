Home » Santé Le sextoy connecté : apportez de la nouveauté au couple ! Santé Le sextoy connecté : apportez de la nouveauté au couple !

Le sextoy connecté : apportez de la nouveauté au couple !

« Tout devient connecté ! » Vous avez déjà entendu cette affirmation ? C’est en partie vrai tant les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour offrir des fonctionnalités connectées à leurs appareils. Les produits liés au sexe font toujours office de pionniers en la matière. En effet, il ne faut oublier que la 3D et la réalité virtuelle ont profité grandement des recherches des productions de films pour adultes.

Ces idées innovantes s’expriment aussi à travers les sextoys. De plus en plus de modèles sont connectés.

Qu’est-ce qu’un sextoy connecté ?

Les sextoys connectés gardent les mêmes formes que les jouets intimes traditionnels. Par contre, des paramètres sont configurables à distance et par une application mise sur son smartphone. Le plus célèbre est la ligne de vibromasseurs de la marque We-Vibe. La célèbre blogueuse Flora en parle dans ses comparateurs de sextoys pour femme.

Les modèles sont commercialisés à des prix compris entre 60 et 150€. Sortis dès 2011 (comme quoi, le secteur est vraiment avant-gardiste !), ils avaient fait vibrer le cœur, et pas que, des Françaises.

La femme insère l’objet dans son sexe. Selon le modèle choisi, il peut soit stimuler le point G, soit le point G et le clitoris en même temps. Puis, à l’aide d’une télécommande (fournie pour les anciens modèles) ou d’une application Android (fonctionne pour les plus récents), la femme ou son partenaire décide des vibrations.

En touchant simplement l’écran, il choisit l’intensité des vibrations sans que l’autre ne puisse le prédire. On adorerait que cela fonctionne à des kilomètres de distance en s’imaginant votre femme frissonner en plein travail sous le coup de vos stimulations déclenchées depuis votre fauteuil, mais l’appareil marche à trois mètres de distance seulement. Cela peut même être moins s’il y a des obstacles.

Outre cette marque, de nombreux concurrents se lancent sur le marché avec des produits comme l’Héra, le Zeus, l’Onyx, le Pearl… Les deux premiers sont très intéressants car ils répercutent sur le partenaire les mouvements faits par l’autre. Ce sont de véritables ébats sexuels à distance ! Sinon, on retrouve des sextoys connectés comme le fleshlight, le godemichet, le cockring…

Les avantages des sextoys connectés

Si l’envie de découvrir des nouveautés est une raison légitime, elle est insuffisante pour justifier l’achat de sextoys souvent trois à dix fois plus chers que les plus classiques.

Leur principal avantage est de transformer la masturbation, acte solitaire, en partage à deux. Il ne s’agit plus simplement d’un détournement de jouets intimes dans le cadre des préliminaires du couple au lit. Là, les sextoys révolutionnent le sexe entre les deux partenaires. Sans un geste, par surprise, n’importe où, l’homme est capable de donner du plaisir à sa femme et vice-versa.

Toutes les folies et petites perversions semblent possibles avec de tels appareils. La masturbation en public, dont beaucoup de personnes rêvent en secret comme nous le confirme la blogueuse Noélie avec son guide sur la masturbation féminine, est très facile avec un tel objet. En effet, il n’y a plus besoin de rechercher un coin discret, de risquer de se faire surprendre en glissant sa main dans son pantalon et d’être taxé de pervers exhibitionniste.

Maintenant, vous gardez constamment le sextoy connecté sur vous, portez d’amples vêtements pour que les formes de l’objet restent cachées et à tout moment, vous ou votre partenaire pouvez l’actionner. On peut imaginer une multitude de scénarios au cinéma, dans les restaurants, dans un train… Encore plus excitant, pourquoi ne le ferez-vous pas dans des situations encore plus « interdites » comme une réunion parents/professeurs, un repas de famille, en plein gala ou lors d’un rendez-vous chez le banquier ? Il faut savoir s’amuser et comme le risque de se faire surprendre n’existe pas, à moins que la personne qui tienne le téléphone soit très peu discrète, autant en profiter.

En revanche, il est vivement conseillé de tester dans l’intimité ces sextoys connectés avant d’oser les utiliser dans l’espace public pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il faut vérifier qu’ils ne sont pas bruyants. Si chaque vibration se fait attendre par les personnes situées dans un périmètre de trois mètres, la discrétion recherchée est loupée et vous pourriez vous sentir très bête avec une foule de regards surpris s’orientant vers vous. Ensuite, connaissez l’intensité qui vous donne du plaisir tout en sachant maîtriser les excès. Le charme est dans le plaisir retenu, pas dans l’énorme frisson qui vous fait sursauter maladroitement à chaque déclenchement.

Ces sextoys peuvent aussi être utilisés dans un cadre privé, mais l’excitation et l’adrénaline diminuent. Pour autant, pour les femmes les plus timides, c’est souvent mieux et avec l’habitude, le désir de l’essayer en dehors de ce cadre peut survenir. À la maison, la proximité de trois mètres limite les possibilités, mais le sextoy est un parfait divertissement lors d’un film ennuyeux, quand vous recevez des personnes, en allant ouvrir au livreur…