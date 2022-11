Quelle est la meilleure culotte de règle à choisir quand on a un flux abondant ?

Depuis quelque temps, les culottes menstruelles sont de plus en plus portées par les femmes, à la place des protections hygiéniques jetables. Il y a plusieurs raisons à cela. Maintenant, il est important de choisir le bon modèle de culotte de règles. Nous allons donc vous donner quelques conseils, afin que vous puissiez vous décider.

Bien choisir une culotte menstruelle flux abondant

Une culotte menstruelle ne se choisit pas au hasard. Si vous perdez beaucoup de sang durant cette période du cycle, l'absorption doit être au rendez-vous, pour éviter les taches, mais aussi pour être confortable. Voici les critères à prendre en compte.

L'insert

Si jusqu'à présent, vous portiez des serviettes hygiéniques et que vous étiez obligée de changer de protection toutes les 3 heures, vous faites partie des femmes ayant un flux abondant. À titre d'information, en moyenne, une femme perd 80 ml de sang durant la semaine où elle est réglée. Une culotte menstruelle possédant un insert pour flux normal est en capacité de retenir 40 ml. Théoriquement, même si vous optez pour ce type d'insert, il sera en mesure de retenir vos pertes. Maintenant, si vous préférez jouer la carte de la sécurité, n'hésitez pas à choisir un modèle de culotte menstruelle conçue pour les flux abondants.

Vous pouvez également vous intéresser à la taille de l'insert, pour qu'il couvre le plus possible de surface. Regardez donc la longueur et la largeur de ce dernier, pour être protégée à l'avant comme à l'arrière, mais aussi sur les côtés.

La forme de la culotte menstruelle

En matière de lingerie menstruelle, vous avez le choix entre plusieurs formes. Vous pouvez donc acheter

une culotte taille haute

une culotte taille basse

un boxer

un shorty

un string

Cela parait logique, mais le port du string n'est pas vraiment adapté si vous avez beaucoup de pertes sanguines. D'ailleurs, vous ne trouverez pas de modèles avec un insert pour flux abondant. Ils sont disposés dans les culottes tailles hautes, boxers et shortys. Choisissez donc un de ces modèles, en fonction de ce que vous appréciez porter en temps normal.

Rassurez-vous, même s'il est question de culotte de règles, vous pouvez vous faire plaisir avec un peu de fantaisie. Les marques vendent des culottes menstruelles colorées, avec des imprimés ou encore avec un peu de dentelle, car on peut être sexy même pendant ses règles. N'hésitez pas à sélectionner plusieurs modèles pour les accorder avec votre soutien-gorge.

La taille

Ce n'est pas parce que nous parlons de flux abondant, qu'il faut choisir une culotte plus grande que celle que vous portez habituellement. L'insert reste particulièrement discret et vous n'aurez pas la sensation d'avoir une grosse épaisseur entre les jambes. Vous pouvez donc prendre votre taille habituelle. L'inverse est également vrai : ne choisissez pas une taille en dessous, en vous disant qu'en étant plus serrée, elle fera une barrière antifuite plus efficace. Tout ce que vous risquez, c'est d'être inconfortable et de vous provoquer des rougeurs au niveau des coutures et élastiques.