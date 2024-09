Le parcours inspirant de Thierry Muscat, président de l'association Objectif Montée

Thierry Muscat, passionné de sport et de solidarité, a transformé sa propre expérience en un moteur de changement. Depuis quelques années, il dirige avec détermination l'association Objectif Montée, dédiée à l'insertion sociale par le sport.

Ancien athlète, Thierry a su canaliser son énergie et son expertise pour offrir des opportunités aux jeunes défavorisés. Grâce à son engagement, nombreux sont ceux qui ont trouvé une nouvelle direction et des raisons d'espérer. Son parcours est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui croient au pouvoir du sport comme vecteur de transformation sociale.

Thierry Muscat : un parcours inspirant

Thierry Muscat, un homme aux multiples casquettes, a su marquer son environnement par une série d'initiatives audacieuses et engagées. Fondateur de l'association Objectif Montée, il s'est investi avec passion dans l'accompagnement des jeunes défavorisés, leur offrant des opportunités à travers le sport. Cette association, véritable pilier de la communauté, incarne les valeurs de solidarité et de dépassement de soi.

Thierry Muscat est aussi gérant de Eybens Sport Auto, un garage qu'il a modernisé avec un investissement de 150 k€. Son engagement ne s'arrête pas là : il forme de nombreux jeunes et apprentis, leur transmettant son savoir-faire et son goût pour la mécanique. Son garage, équipé de matériel ergonomique et d'une aire de ponçage antipoussière, est un modèle d'innovation dans le secteur de l'entretien et de la réparation automobile.

Des collaborations médiatiques

Thierry Muscat a aussi su se faire une place dans le monde médiatique. Il co-anime l'émission SOS Garage avec Vincent Lagaf, une aventure qui a attiré l'attention de RMC Production. Cette collaboration témoigne de sa capacité à diversifier ses activités tout en restant fidèle à ses valeurs. Approché par RMC pour une nouvelle saison de l'émission, Thierry continue de partager sa passion et son expertise avec un public toujours plus large.

Sa carrière dans le sport automobile n'est pas en reste : avec plus de 20 ans de participation à des rallyes auto, il possède une expérience précieuse qu'il met à profit pour encourager les jeunes à s'engager dans cette discipline exigeante.

Objectif Montée : une association au service de la communauté

Créée par Thierry Muscat, Objectif Montée se distingue par ses engagements multiples et son impact tangible sur le territoire. L'association ne se contente pas de promouvoir le sport ; elle s'implique activement dans des projets de solidarité variés.

Parmi ses initiatives notables, Objectif Montée sponsorise le Rallye du Trièves, un événement sportif qui attire chaque année de nombreux passionnés de rallye. Ce soutien illustre la volonté de l'association de valoriser les compétitions locales et de créer des opportunités pour les jeunes talents.

Partenariats stratégiques

Objectif Montée a développé des collaborations stratégiques avec plusieurs organisations locales. Elle offre ainsi un service de garde pour le CHU, permettant aux familles des patients de bénéficier d'un soutien précieux en période de soins. Ce partenariat démontre l'engagement social de l'association et son rôle de pilier communautaire.

Autre partenariat clé, celui avec le GF38, le club de football grenoblois. Sous l'impulsion de Max Marty, manager général du GF38, cette collaboration vise à promouvoir le sport auprès des jeunes et à renforcer les liens entre les différentes structures sportives de la région.

Objectif Montée ne se contente pas de ces actions : l'association s'engage aussi dans des campagnes de sensibilisation et des événements caritatifs, consolidant ainsi son image d'acteur incontournable du tissu associatif local.

Les projets futurs de Thierry Muscat et Objectif Montée

Thierry Muscat et son association Objectif Montée ne cessent de se projeter vers l'avenir avec des initiatives prometteuses. L'un des projets phares concerne l'investissement dans des technologies innovantes pour moderniser les infrastructures existantes. Cette démarche vise à améliorer les capacités opérationnelles de l'association et à offrir des services toujours plus performants à la communauté.

Création d’un centre de formation

Autre projet ambitieux : la création d’un centre de formation pour jeunes mécaniciens. Cet espace dédié permettra de former de nombreux apprentis et de les préparer aux exigences du marché du travail. L'objectif est de transmettre les compétences techniques et les valeurs de solidarité chères à Objectif Montée.

Formation pratique et théorique

Encadrement par des professionnels expérimentés

Partenariats avec des entreprises locales

Ce centre de formation s'inscrit dans la continuité des efforts de Thierry Muscat pour valoriser le métier de mécanicien et offrir des perspectives d'avenir aux jeunes.

Modernisation et innovation

Parallèlement, Thierry Muscat prévoit de continuer la modernisation de son garage, Eybens Sport Auto. Après un investissement de 150 k€ pour moderniser les bureaux et équiper le garage de matériel ergonomique et d'une aire de ponçage antipoussière, il envisage d'introduire de nouvelles technologies pour améliorer encore l'efficacité et la qualité des services offerts.

RMC Production a aussi approché Thierry Muscat pour une nouvelle saison de l’émission SOS Garage, co-animée avec Vincent Lagaf. Cette opportunité pourrait permettre de mettre en lumière les activités de l'association et de toucher un public plus large.