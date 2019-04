Home » Finance Le budget des collectivités passe aussi par la création de zones de détente Finance Le budget des collectivités passe aussi par la création de zones de détente

Lorsqu’il s’agit d’aménager un espace au sein d’une ville, les collectivités sont bien souvent limitées par un budget restreint. Voilà pourquoi, elles font régulièrement appel à des entreprises spécialisées dans du mobilier urbain de manière à maîtriser leurs coûts tout en innovant dans des technologies durables. Et en ce qui concerne l’aménagement d’espace détente, elles préfèrent désormais se tourner vers des matériaux recyclés et qui ne demandent que peu d’entretien pour durer dans le temps.

Du mobilier urbain qui permet de maîtriser son budget

En ville, nous croisons tous les jours du mobilier urbain sans nous en rendre forcément compte. De la poubelle aux cendriers, en passant par le panneau de signalisation ou d’affichage, il est partout et permet de redessiner l’espace. Or, bien évidemment, les collectivités sont très regardantes sur le budget qu’elles souhaitent donner à ce genre d’infrastructure. Voilà pourquoi, elles font régulièrement appel à des entreprises spécialisées qui mettent tout en œuvre pour satisfaire un certain nombre d’exigences. Parfaitement au courant des dernières normes européennes et françaises, ces sociétés se sont désormais tournées vers l’écologie de manière à offrir à leurs clients des produits recyclés. En effet, cela permet à la fois de faire un geste pour l’environnement mais également de maîtriser les coûts de production qui sont bien souvent moins élevés. Par ailleurs, elles axent désormais leur production sur des matériaux plus design et qui correspondent mieux aux tendances actuelles.

Un espace détente confortable

Et dans le budget des collectivités, on trouve bien évidemment une part allouée à la création d’espaces détente et de jeux. Par exemple, dans les parcs ou les espaces verts, ce seront des jeux pour enfants, des bancs publics ou des pots de fleurs. Et pour que les usagers puissent passer un bon moment en famille, il y a aussi cette table de pique-nique conçue en béton qui s’harmonisera à merveille avec d’autres infrastructures en bois pour créer une petite touche contemporaine. Résistante aux intempéries, elle ne demande que peu d’entretien et pourra durer longtemps dans le temps. De part et d’autre, les familles pourront ainsi se rejoindre le week-end de manière à profiter de moments de convivialité autour d’un bon repas.