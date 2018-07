Home » Business Le barnum pliant au service de votre communication Business Le barnum pliant au service de votre communication

Avoir une bonne visibilité est aujourd’hui incontournable pour toutes les entreprises qui souhaitent se promouvoir. Le marketing a bien évolué, tout autant que les besoins et les désirs de la clientèle. Les politiques sont donc orientées vers les différentes démarches visibles et attrayantes.

Aujourd’hui, les tentes pliables, les bannières en structures gonflables, les danseurs gonflables… sont considérés comme l’avenir de la publicité. Ces matériels remplacent les petits flyers, prospectus ou même les publicités télévisées, lesquelles sont devenues trop courantes et un peu désuètes aux yeux du grand public.

Le barnum pliant est l’un des produits phares que l’on peut utiliser pour affiner sa communication d’entreprise. Toutefois, avant d’en parler plus en détails, découvrez les autres types de structures gonflables utilisées pour faire passer un message publicitaire actuellement.

Quelques exemples de supports publicitaires tendances actuellement

Les drapeaux publicitaires

Idéaux pour une communication promotionnelle incisive et pour signaler sa présence dans n’importe quel type d’événement, à l’extérieur et à l’intérieur, les drapeaux sont faits de structure télescopique en acier et de fibre de verre conique ainsi que de tissu ignifugé de polyester, emballé avec du ruban à trous de fond ‘Lisez également cette page sur le barnum pliant).

Ils sont entièrement personnalisables avec impression par sublimation pour rendre chaque marque unique et reconnaissable. Généralement, chaque drapeau est fourni avec une base en croix peinte avec une peinture spécifique et livré avec un sac de transport pratique pour vos évènements publicitaires : salon, foire, etc.

Notez que ce site en parle aussi parfaitement.

Les barrières

Les barrières sont un excellent outil, idéal pour le sport et le contexte d’exposition, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à la fois comme système de délimitation des espaces d’exposition et comme outil de communication. Elles sont parfaites pour la promotion de sa propre marque.

Modulaires, avec structure en aluminium et en acier ainsi que quelques éléments en aluminium modifiés, les barrières sont résistantes à toutes les conditions climatiques, grâce à leurs bases de 10 kg.

Elles sont disponibles en différentes tailles et sont équipées de voiles en polyester personnalisables avec système de sublimation numérique. Elles sont également faciles à monter et à démonter, et sont équipées d’un sac lourd confortable pour faciliter le transport.

Les ballons publicitaires

Le succès des activités de marketing ou promotionnelles a été mesuré en fonction de l’intensité ou de l’ampleur de ces activités afin d’attirer l’attention du groupe cible. Chaque entreprise a ses acheteurs ou clients potentiels. L’utilisation de méthodes promotionnelles qui attirent l’attention est le moyen le plus facile d’atteindre les publics cibles dans les plus brefs délais. Ainsi, pour obtenir des avantages marketing ou promotionnels rapides, vous avez besoin d’outils ou de stratégies marketing efficaces. Choisir des ballons promotionnels pour des marques ou des produits ou services publicitaires peut s’avérer immensément bénéfique. Comme la technique est innovante et unique, elle attire l’attention rapidement. Vous pouvez obtenir des ballons à air froid attrayants à des prix compétitifs et des rabais. Ces ballons sont conçus avec des matériaux de qualité et sont parfaits pour promouvoir votre entreprise.

Attirer l’attention est une bonne chose, mais il est futile si les techniques promotionnelles ne créent pas d’impressions durables dans l’esprit des acheteurs potentiels. Il ne s’agit pas seulement de méthodes tactiques pour le marketing d’entreprise, mais aussi d’adopter des méthodes créatives pour obtenir des impressions durables. Les ballons publicitaires permettent de créer facilement des impressions profondes ou de longue durée. Il s’agit d’une technique de marketing innovante qui reste longtemps dans l’esprit du public ciblé et qui permet d’utiliser différents types de ballons de différentes couleurs.

Les tentes pliables

Les tentes sont l’hybride parfait de fonctionnalité et d’image de marque, mettant en valeur des graphiques personnalisés sur le toit ou les panneaux latéraux tout en protégeant votre personnel et vos produits des éléments extérieurs.

Pour une expérience plus riche, pensez au-delà de la fonctionnalité standard d’une tente et transformez l’espace en bar, kiosque d’information ou salon. Les toits et les accessoires optionnels imprimés sur mesure ajoutent du décor et transforment l’image de marque d’une entreprise à un niveau supérieur pour une expérience ultime.

Le fait que le produit combine une fonction pratique (protection contre la pluie, le soleil et la protection des marchandises) avec une fonction promotionnelle est un avantage important. Les tentes commerciales vous permettent d’afficher un logo et d’autres marques de commerce, d’imprimer des graphiques publicitaires et de faire correspondre ses couleurs à celles de votre marque.

Les tentes à montage rapide sont appréciées par les clients, car elles sont faciles à manipuler et peuvent être montées sans outils. Toutes les tentes publicitaires ont un toit et combinent des fonctions pratiques et promotionnelles. Vous avez le choix entre des tentes carrées et rectangulaires. Les cadres de tente sont en aluminium, la toile est en polyester et imprimée par impression numérique, offset ou sérigraphie. Généralement, les tentes publicitaires peuvent être placées sur pratiquement tous les types de surface : du béton au sable. La tente publicitaire peut aussi être fixée sur un sol mou à l’aide d’épingles spéciales. Afin de protéger la toile contre les dommages, les tentes publicitaires, après avoir été repliées, sont transportées dans des sacs de protection.

Le barnum pliant : un autre modèle de support publicitaire innovant

Le barnum pliant est une sorte de tente, de pagode que vous pouvez utiliser pour accueillir vos visiteurs à un stand commercial. C’est un support publicitaire exceptionnel qui ne manquera pas de mettre en exergue vos produits ainsi que le savoir-faire de votre équipe commerciale.

Pour bien choisir votre barnum pliant, il faudra prendre en compte 4 critères principaux : le type d’utilisation (évènement d’entreprise, réception familiale…), la fréquence d’utilisation, le nombre d’invités, la structure (acier ou aluminium, forme et largeur du profilé, pièces de connexion…), le poids et la matière des bâches (polyester pelliculé PVC, PVC, anti-moisissures, M2, étanche, résistance, etc.).

Le barnum pliant est une structure qui présente de nombreux avantages. Il est stable et résistant aux intempéries. Son toit peut être décoré en fonction de votre image de marque. Et il existe sous différentes formes pour servir vos besoins de communication.