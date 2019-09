Home » Business La consommation électrique dans l’industrie : comment faire des économies ? Business La consommation électrique dans l’industrie : comment faire des économies ?

La consommation d’énergie dans le milieu de l’industrie est un sujet qui concerne de très près les dirigeants puisqu’ils souhaitent avant tout avoir un éclairage de qualité pour leurs espaces de travail et pour leurs équipes tout en faisant des économies sur leur budget.

Mais quand on connaît les spécificités et les besoins du secteur industriel, ce n’est pas toujours chose aisée de trouver les solutions les plus adaptées.

Pourtant, on a pu constater que certaines technologies ont fini par se développer et se démocratiser avec un objectif précis : optimiser les consommations énergétiques et éviter toutes déperditions.

Aujourd’hui et depuis maintenant un certain temps, c’est le cas de la technologie LED a succédé à l’éclairage halogène. Ayant conquis la plupart des ménages, c’est au tour des professionnels d’adopter cette solution d’éclairage.

La LED comme solution adaptée aux besoins des industries

L’éclairage LED professionnel possède de nombreux atouts.

Tout d’abord, c’est un éclairage uniforme qui permet une meilleure qualité de luminosité.

La LED demande 4 fois moins de flux d’énergie que ses concurrents et consomme 90 % d’énergie en moins, ce qui lui vaut une reconnaissance certaine dans son milieu.

En plus des qualités citées précédemment, la LED a une durée d’éclairage d’environ 50 000 heures contre seulement 4 000 pour ses concurrentes.

Il est donc évident que pour faire des économies d’énergie ou même, plus simplement, des économies financières sur son budget alloué à l’éclairage professionnel en industrie, les dirigeants choisissent le chemin lumineux LED pour améliorer leurs performances.

Cet éclairage garantit la performance et l’homogénéité de la lumière. Il permet également de réduire sa consommation et son impact environnemental tout en réduisant les coûts d’entretien et d’achat de ce type d’éclairage.

Energineo, l’acteur incontournable de l’éclairage LED professionnel

Avec plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de l’éclairage LED professionnel industriel, Energineo est une entreprise lyonnaise qui se positionne comme un acteur incontournable pour vos projets d’éclairage LED professionnel.

Une entreprise, dont le dynamisme et la réussite ont attiré l’intérêt de prestigieux médias internationaux comme le Financial Times qui a désigné Energineo comme l’une des entreprises « ayant parmi les meilleures croissances d’Europe ».

Aujourd’hui, Energineo accompagne actuellement plus de 500 entreprises à travers l’Hexagone, grandes surfaces comme industries, dans la performance de leur éclairage et dans leur projet d’éclairage professionnel.