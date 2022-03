Home » Business Transformer une résidence principale en local commercial peut-il être intéressant ? Business Transformer une résidence principale en local commercial peut-il être intéressant ?

Vous souhaitez mettre en vente ou en location votre logement, et vous songez à transformer une résidence en local commercial ? Dans certains cas, cette option pourrait être intéressante pour augmenter le prix du m2, et vous permettre de rentabiliser votre achat à la revente ou à la location. Dans quelles situations cela peut-il être intéressant, et quelles seront les démarches à effectuer pour que cela soit possible ? Nous répondons à vos questions.

Pourquoi transformer une résidence principale en local commercial ?

Différentes raisons pourraient vous donner envie de transformer votre logement en un local commercial, notamment pour augmenter le prix au m2 du bien, dans le cas d’un logement résidentiel difficile à vendre. Voici les raisons principales qui pourraient être impliquées dans cette transformation, et qui pourraient vous donner des idées concernant l’utilisation de votre propre logement :

Votre logement est situé à proximité d’une route passante

Il se peut que la localisation de votre maison ne soit pas idéale pour la mettre en vente en tant que logement résidentiel. Une partie du jardin de la maison a été transformé en route, et elle donne maintenant directement sur une route passante, ce qui impacte à la fois la vue et l’isolation phonique du logement ? Dans ce cas, vous pourriez gagner à vendre votre maison en tant que logement commercial. Estimer sa maison en tant que résidence principale peut être compliqué, mais elle pourrait être transformée en boutique, et pourquoi pas en restaurant ou en auberge. Si le bien est situé à proximité d’une route, il pourra attirer les touristes et les personnes de passage, ce qui peut augmenter sa valeur et vous permettre d’attirer de nouveaux acheteurs.

Vous souhaitez profiter d’un revenu de location stable

Vous ne souhaitez pas vendre votre logement, et préférez le mettre en location ? Dans ce cas, s’il s’agit d’un appartement situé en ville et dans une rue passante, il peut une nouvelle fois être intéressant de le transformer en local commercial ou professionnel pour améliorer l’estimation immobilière du bien. La location commerciale est souvent plus stable, puisque les professionnels restent généralement plus longtemps, et les travaux d’aménagement et d’entretien nécessaires sont moins importants que dans le cas d’une location classique. Le prix par m2 de la location pourrait aussi être plus élevé.

Vous pensez exercer votre emploi à domicile

Autre option, vous pourriez souhaiter transformer votre logement en bureaux pour vous ou vos équipes, ou en tout autre type de local, pour exposer vos créations par exemple, ou pour vendre des produits en tout genre. Transformer une partie de votre maison à des fins commerciales peut vous permettre de réaliser des économies importantes sur l’achat d’un local séparé, d’autant plus compte tenu du prix de l’immobilier de ces dernières années. Pour cela, quelques travaux d’aménagement peuvent être nécessaires, bien que le faible coût de ces travaux puisse en valoir la peine.

Quelles sont les démarches à suivre pour transformer un bien en local commercial ?

Bien que cette idée puisse vous intéresser, il est cependant intéressant de savoir qu’il n’est pas toujours possible de transformer une résidence en un local commercial. De plus, cela implique certaines démarches qui peuvent prendre du temps, et que vous devrez respecter.

Tout d’abord, vous devrez vous renseigner concernant le changement de destination du logement en local commercial. Cette demande peut être refusée, bien qu’il y ait de grandes chances pour qu’elle soit acceptée par votre ville si le logement se situe dans une rue commerciale, où l’on trouve déjà de nombreuses autres boutiques. Cela implique de vérifier le plan d’urbanisme de votre quartier, et vous devrez effectuer une demande de permis de construire pour un changement de destination, en sachant que la réponse de la mairie peut être envoyée sous 4 à 6 mois. De plus, la demande devra être effectuée par un architecte, puisque certaines informations techniques concernant ce projet devront être mentionnées.

En cas de refus pour une transformation en logement commercial, la mairie peut tout de même vous proposer une transformation en logement professionnel, dédié aux professions libérales. Des pistes que nous vous conseillons de prendre en compte pour augmenter le prix au m2 de votre logement !