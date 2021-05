Home » Loisirs Jackpot City Casino est-il le meilleur casino du Canada Loisirs Jackpot City Casino est-il le meilleur casino du Canada

Pour tuer le temps, faire des montagnes russes avec ses adrénalines pour sortir des routines du quotidien, le casino en ligne est la meilleure échappatoire. Pour ce qui est de l’argent, l’on ne va pas se mentir, vous pouvez en perdre et en gagner. Par contre, il faut toujours jouer sur un site fiable comme Jackpot City Casino.

Jackpot City Casino : un online casino pour les Canadiens

Lire également : Le vélo, comment bien le choisir ?

Il n’est pas toujours facile ou possible de jouer sur les casinos en ligne destinés à d’autres zones géographiques. Si vous êtes au Canada, vous avez une poignée de casinos en ligne intéressants, dont Jackpotcity Casino. C’est un casino canadien spécialement conçu pour les joueurs canadiens. Vous avez plus de 11,964,500$ de raisons de jouer sur ce site, c’est le montant actuel du jackpot.

Un casino pour tous les niveaux de joueurs

Jackpot City donne les chances à tout le monde de jouer aux meilleurs jeux existants. Vous y avez accès aux titres de jeux les plus fameux issus d’éditeurs de renom comme Netent et Microgaming. Mais surtout, le site n’est pas fait que pour les plus chevronnés. Si vous êtes un pur débutant, vous pouvez profiter des versions démos des jeux. Il vous est ainsi possible de jouer sans avoir à risquer vos sous jusqu’à ce que vous connaissiez les ficelles de ces jeux.

A lire également : Un extracteur professionnel pour préparer de délicieux jus de fruits et de légumes

Par ailleurs, vous avez le droit de jouer sans avoir à vous inscrire. Dans le cas où vous seriez un joueur averti, vous n’avez plus qu’à prendre connaissance du contenu des CGU de Jackpot City et commencer à faire vos mises. Vous avez plusieurs surprises qui vous y attendent dont, les différents bonus et promotions, les privilèges du programme VIP de Jackpot City et surtout le JACKPOT.

Les plus de Jackpot City casino

Avant toute chose, sachez que Jackpot City casino est un site réglementé par les autorités des jeux en ligne de Malte où la société est également enregistrée. L’équité des jeux et la sécurité de votre argent ne devraient vous causer aucun tracas. En tout cas, vous pouvez toujours vérifier les informations concernant le site et sa réputation, c’est même vivement conseillé. Une fois le doute levé, prenez connaissance des nombreux atouts de Jackpot City Casino.

Un casino multisupport

Vous avez joué pendant l’après-midi devant votre écran de PC. Vous êtes déjà alité, mais ne trouvez pas sommeil à cause d’une stratégie que vous voudriez tester. Sans sortir de votre lit, vous pouvez jouer sur Jackpot City Casino depuis votre smartphone. Vous n’avez qu’à installer la version mobile du casino. Vous pouvez y jouer à n’importe quel moment et depuis n’importe où.

Une ludothèque pleine à craquer

Si vous avez relevé le défi de tester tous les jeux présents sur ce casino, cela vous prendra beaucoup de temps. Il est vrai que le site dispose d’une ludothèque impressionnante et très riche, mais par-dessus tout, vous avez accès à des jeux passionnants et de qualité.

Tous les types de jeux de casinos

Microgaming, Netent ou encore Evolution Gaming … sont autant de fournisseurs qui ravitaillent le site en jeux. Jackpot City vous propose une ludothèque très diversifiée couvrant tous les types de jeux de casinos : blackjack, baccara, poker, machines à sous et bien d’autres encore. Chez Jackpot City, vous ne manquez de rien, vous pouvez également jouer à des jeux avec croupier en direct.