Investir son argent : comment préparer sa retraite dès le début de sa vie active

Si les débuts de la vie active sont souvent imprévisibles et placés sous le signe de la découverte de nouvelles opportunités, il est judicieux de penser aussi à l’avenir.

Ainsi, il est important d’économiser dès ses premiers salaires en poche, en prévision de dépenses imprévues, d’achat… Mais aussi de sa retraite !

Plus tôt vous investissez votre argent, plus vous aurez de temps pour le faire croître. Mais comment s’y prendre ? Voici nos conseils pour économiser son argent, le placer sur le long terme et commencer à préparer sa retraite dès maintenant.

Établir un budget et économiser son argent lorsqu’on est jeune

Si nos premiers salaires ne sont souvent pas les plus mirobolants, c’est le signe que l’on a enfin franchi une étape décisive : un premier pas dans a vie d’adulte. Mais qui dit nouveaux revenus, dit aussi nouvelles dépenses.

Loyer, sorties, loisirs, déplacements, travaux ou encore prêt… tout devient plus cher et les dépenses s’accumulent. Difficile dans ces conditions d’imaginer épargner, et pourtant… c’est un réflexe qu’il faut prendre !

Épargner et investir son argent est, selon nous, la meilleure manière d’avancer sereinement dans la vie. Votre épargne peut vous servir de matelas de sécurité en cas de coup dur (perte d’emploi, travaux urgents…), peut vous permettre de prévoir des vacances et des voyages, mais aussi…. De préparer sa retraite !

Mais comment faire pour épargner lorsque notre salaire est encore relativement petit ? Voici quelques conseils :

Établir un budget : cela peut paraître ennuyant, mais le faire au moins une fois est utile pour comprendre où part l’argent. Listez les sources de revenus dans une colonne, puis les dépenses dans l’autre, pour voir les plus grosses sources de dépenses et combien il reste à la fin. Une fois cela fait, vous pouvez décider de diminuer certaines dépenses si vous le pouvez (en changeant de forfait mobile ou internet, en partageant les abonnements, en diminuant un budget trop important comme les restaurants, etc.).

Se payer en premier : beaucoup de personnes mettent l'argent qui reste de côté à la fin du mois. Mais pour être sûr d'épargner, il est bon de mettre de côté une partie définie de son salaire directement au début du mois. Ainsi, vous ne serez pas tenté de dépenser l'argent qui reste à la fin du mois, puisqu'il sera déjà à l'abri sur un compte épargne ou une assurance-vie !

Investir dans l'avenir : comment placer son argent sur le long terme

Maintenant que les bases de l’épargne sont posées, vous allez devoir vous attaquer un autre sujet : le placement. En effet, investir son argent est la suite logique de l’épargne.

Les rendements des livrets bancaires sont relativement faibles, et sur le très long terme, des placements comme la bourse ou l’immobilier sont plus rentables : sur les quinze dernières années, le CAC40 a connu un rendement de l'ordre de 10,7%, dividendes compris.

Il existe de nombreuses options pour investir son argent, telles que les actions, les obligations, les fonds de placement comme les ETF, les investissements immobiliers, etc.

Il est important de faire des recherches sur les différentes options d'investissement et de comprendre les risques et les rendements potentiels associés à chaque option. Il peut être utile de consulter un conseiller financier pour définir son profil de risque personnel et ses objectifs.

Planifier sa retraite dès maintenant : pourquoi c'est important

Planifier sa retraite dès le début de sa vie active peut paraître surprenant : en effet, pourquoi préparer un évènement qui arrivera dans plus de quarante ans ?

Pourtant, le système de retraite par répartition en France a montré ses limites, avec des pensions revues à la baisse par rapport à l’inflation.

Pour arriver serein au moment de la retraite et éviter les stress financiers, il est important de comprendre les différentes options qui existent :