Maison Installation d'un adoucisseur d'eau : que faut-il savoir ?

L’adoucisseur d’eau est un équipement sanitaire qui permet non seulement d’améliorer la qualité de l’eau qui sort du robinet, mais également de préserver les appareils électroménagers des dépôts de calcaire. L’installation d’un tel appareil chez soi est une option judicieuse. Découvrez les informations essentielles sur le fonctionnement de l’adoucisseur d’eau, son installation et son entretien.

Pourquoi faire installer un adoucisseur d’eau chez soi ?

Le rôle de l’adoucisseur d’eau est de réduire la teneur en calcaire et en magnésium de l’eau de robinet. En dépit de sa potabilité, l’eau du robinet contient en effet parfois des agents polluants (bactéries et micro-organismes), ainsi que du calcaire. Ce dernier s’accumule dans les canalisations et sur les contours des appareils électroménagers, formant du tartre et causant le dysfonctionnement des équipements de plomberie et des appareils électroménagers. Il altère également la qualité et le goût de l’eau, ce qui peut entraîner divers désagréments de santé chez l’utilisateur.

Pour résoudre tous ces problèmes, l’installation d’un adoucisseur d’eau est la solution. Sur des sites comme Europe Sanitaire Chauffage, vous pouvez ainsi vous procurer différents modèles d’adoucisseurs, ainsi que des conseils de pose, d’utilisation et d’entretien.

Le fonctionnement des adoucisseurs d’eau varie selon les modèles.

Les adoucisseurs manuels

Les réglages de ce type d’adoucisseur sont faits manuellement par l’utilisateur. Le ménage dispose ainsi d’un filtrage optimal et personnalisé. Il faut cependant noter que ce genre d’appareils est de moins en moins utilisé par les particuliers à cause des contraintes liées à la maîtrise du paramétrage.

Les adoucisseurs automatiques

Très populaires auprès des ménages français, les adoucisseurs automatiques fonctionnent sans intervention humaine. Le filtrage de l’eau est déclenché au fur et à mesure de votre consommation. Tout est prédéfini et régulé de manière automatique.

Les adoucisseurs à résine ou adoucisseurs avec sel

Le système de filtrage à résine fonctionne par captation et remplacement des ions de calcium et de magnésium présents dans le calcaire et responsables de la dureté de l’eau, par des ions de sodium. Cette transformation s’opère à travers deux réservoirs distincts qui contiennent l’un la résine, et l’autre, les sels régénérants.

En fonction du modèle d’adoucisseur employé, il sera préférable de programmer la régénération de l’eau la nuit, car cela peut influencer le débit de l’eau. De plus, un contrôle du niveau de sel contenu dans l’adoucisseur doit être fait régulièrement pour qu’il soit toujours opérationnel. Ce type d’équipement est relativement économique à l’achat, toutefois, l’apport de sel peut être pénible à gérer en cas de régime alimentaire particulier ou pour la préparation des repas d’un nouveau-né. Une bonne astuce consiste à faire chauffer l’eau adoucie depuis un système à résine pour réduire la charge en sodium.

Les adoucisseurs au CO2

Moins connus des Français, les adoucisseurs au CO2 sont cependant très performants. Ils sont généralement plus onéreux que les adoucisseurs avec sel, mais demandent moins d’entretien, et ne nécessitent pas de phase de régénération. Le CO2 injecté dans l’eau pour la traiter transforme le calcaire en bicarbonate soluble dans l’eau. Couplé avec un bon système de filtration, ce type d’équipement fait des merveilles.

Autres types d’adoucisseurs

Il existe d’autres types d’adoucisseurs d’eau tels que :

les modèles semi-automatiques qui nécessitent un contrôle de la régénération,

les adoucisseurs d’eau périphériques qui sont réservés à une utilisation intensive (produits destinés aux professionnels),

les modèles à polarisation qui permettent de faire éclater les minéraux contenus dans l’eau grâce à une charge électrique bien calculée, etc.

Il y a également les systèmes à capteur de dureté, qui affichent la consommation en sodium ainsi que le taux de rejet de l’eau réduit. Confier votre installation à un professionnel vous garantit que l’appareil adapté à votre situation et à vos besoins vous sera conseillé et posé.

Quels sont les avantages de l’usage d’un adoucisseur d’eau ?

Grâce à l’adoucisseur d’eau, vous pourrez désormais consommer une eau plus pure qui aura des répercussions positives sur votre santé. Les problèmes de peau liés à la dureté de l’eau seront également évités et votre derme sera plus beau et sain. Avec une eau moins dure, les risques d’avoir des canalisations bouchées ou endommagées par le tartre sont considérablement réduits. De la même manière, les appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, bouilloires, cumulus, chaudière, etc.) auront une durée de vie plus longue.

Vos vêtements seront plus doux et soyeux en sortant de la machine et votre vaisselle sera éclatante de propreté. Enfin, l’installation d’un adoucisseur d’eau vous permettra de faire des économies, car vous aurez besoin de moins (ou pas du tout) de produits d’entretien, de détartrage, etc.

La première chose à savoir est que l’installation doit être faite par un professionnel spécialisé dans le domaine. Ceci est essentiel pour garantir la qualité et la longévité de votre installation sanitaire. Vous pouvez profiter de rénovations pour restaurer votre équipement de plomberie, de chauffage, d’adoucissement et de filtration. Il est conseillé de faire installer l’équipement dans un local sec et ventilé, qui est à l’abri du gel (chaufferie, buanderie, etc.), et qui est proche de l’arrivée d’eau générale de votre habitation. Le lieu doit également avoir une température stable. Au cas où vous installeriez votre adoucisseur à l’extérieur de votre habitation, assurez-vous de ne pas l’exposer directement aux rayons solaires.

Pour que votre adoucisseur fonctionne correctement, il faudra peut-être prévoir l’installation d’un réducteur de pression. Il est en effet essentiel que la pression du réseau qui alimente votre logement soit comprise entre 1,5 bar en dynamique et 7 bars en statique. Les autres détails d’installation dépendront des spécificités de votre habitation, de vos besoins en eau, etc.

Un bon entretien de votre adoucisseur d’eau garantit un usage optimal et une longue durée de vie. Voici quelques conseils pour vous aider.

si vous avez opté pour un adoucisseur à résine, vérifiez mensuellement que le niveau de sel atteint au moins le tiers de la hauteur totale du bac.

Contrôlez régulièrement le TH (la dureté de l’eau) issu de l’adoucisseur, ainsi que celle prise en amont de votre équipement afin de comparer et d’effectuer au besoin des réglages. Vous pouvez vous servir de kits de contrôle de TH disponibles dans les boutiques spécialisées.

Faites nettoyer les résines environ tous les six mois.

Procédez à un changement de filtre tous les six mois, car celui-ci augmente la pureté de votre eau en éliminant les microparticules polluantes et indésirables.

Enfin, invitez un professionnel à procéder à un contrôle complet de vos installations sanitaires, une fois par an pour éliminer tout risque.

Combien coûte un adoucisseur d’eau ?

Investir dans un adoucisseur peut paraître une dépense élevée. Cependant, compte tenu des services et des avantages dont vous bénéficierez sur la durée, vous pourrez très vite amortir votre investissement. De plus, en dehors du prix d’achat de cet appareil, il faut prendre en compte :

le coût de la pose qui varie en fonction des professionnels, des lieux, des contraintes techniques, etc.,

le coût des consommables (le sel par exemple),

le coût de l’entretien (vous pouvez payer pour chaque séance de prestation d’entretien ou souscrire un abonnement annuel, en fonction des tâches à exécuter).

Il ne faut pas oublier de préciser que les prix varient également en fonction de la marque du produit et du volume d’eau qu’il peut traiter. Avec tous ces paramètres, prévoyez entre 500 et 2 000 euros pour l’achat de votre adoucisseur d’eau. En finir avec les dépôts de calcaire et les problèmes de canalisation est donc très facile, dès lors que vous installez votre adoucisseur d’eau. N’hésitez pas à contacter un professionnel pour vous renseigner et programmer votre propre installation.