Immobilier : l'attractivité de Saint-Malo augmente

Saint-Malo est notamment connu pour son passé de ville corsaire et de forteresse de mer. Son histoire ne constitue cependant pas la seule raison de son attractivité. Il y a également l’effort de ses dirigeants de se focaliser sur l’avenir à travers des projets immobiliers de grande ampleur. L’achat immobilier Saint malo intéresse ainsi de plus en plus d’investisseurs et de personnes à la recherche d’une résidence principale ou secondaire en Ille-et-Vilaine.

Un riche patrimoine historique

Acheter un bien immobilier à Saint-Malo, c’est se donner l’occasion de profiter de l’attrait d’une ville d’importance historique. Il faut en effet savoir qu’on y trouve neuf monuments historiques, dont les plus illustres sont les remparts et la tour Solidor, le fort National, le château et la cathédrale Saint-Vincent. À cela s’ajoutent 80 édifices figurant dans l’inventaire.

Plusieurs centaines de nouveaux logements en construction par an

La ville de Saint-Malo n’a jamais caché son envie de figurer dans quelques décennies parmi les villes moyennes françaises. Et pour y parvenir, il ne lésine pas les moyens. Dans la pratique, il mise sur un projet immobilier d’envergure ayant comme de faire apparaître annuellement 400 nouveaux logements en 10 ans. Ce qui devra permettra d’atteindre les 22 000 à l’horizon 2030 et d’attirer 30 000 nouveaux habitants. Cerise sur le gâteau, ces logements sont plus accessibles financièrement.

Commerces et transports très présents

Avec déjà environ 50 000 habitants, Saint-Malo est une ville où les commerces, établissements scolaires et autres établissements et services publics sont très présents. C’est aussi une cité bien desservie par les transports en commun. On y compte en effet 16 lignes de bus et cars. Sa nouvelle gare permet à ses habitants d’arriver à Rennes en moins d’une heure et à la capitale française en 3h et, selon les saisons, à Grenville en 1h15. Enfin, son aéroport permet de rallier directement Londres, bristol, Nottongham, Guernesey et Birmingham.