Happybiote ou le coaching alimentaire sous une nouvelle forme

Dès que vous constatez un changement du fonctionnement de votre organisme, vous devez vite rechercher une solution à cela pour ne pas provoquer d’autres pathologies. Mais, il se peut que vous ne sachiez pas comment vous y prendre ou encore que vous n’ayez pas le temps nécessaire pour suivre un régime alimentaire adapté. La solution est d’opter pour un programme alimentaire appelé Happybiote que vous pouvez suivre à distance. Il suffit de vous y inscrire et vous prendrez soin de votre santé en changeant d’habitude alimentaire.

Happybiote : comment ça fonctionne ?

Dans sa recherche permanente et quotidienne pour trouver une meilleure manière d’alimenter la flore intestinale, Virginie Gergès a découvert l’alimentation microbiotique. C’est un régime qui génère un grand bien-être à l’organisme. Après un résultat positif sur sa vie, elle en est devenue coach et a conçu le programme alimentaire HappyBiote suivi par un nombre important de personnes à travers le monde.

Ce programme vise à tonifier les bactéries appelées microbiote qui sont présentes sur 400 m2 de la surface intestinale. Elles jouent un rôle capital dans le corps humain. En effet, c’est grâce à ses bactéries qu’on arrive à digérer certains aliments sans trop de gêne. Leur bon entretien procure une bonne santé et éloigne certaines maladies.

Le déroulement du programme Happybiote

Avec Happybiote, vous changez votre alimentation. C’est un programme qui se déroule soit en groupe avec d’autres Happybioteurs par le biais de Facebook, soit en mode solitaire sur le site web de Happybiote. Dans les deux cas, vous bénéficiez d’une assistance quotidienne. Elle se traduit par des petites infos sur le microbiote, des recettes et des menus que vous devez consommer pour commencer. L’assistance se fait pendant une période répartie en plusieurs étapes.

La semaine de préparation

C’est la phase de la découverte. Elle consiste à maîtriser le fonctionnement du microbiote de votre organisme. C’est de cette manière que vous prenez conscience de l’enjeu que représentent le programme et l’importance des aliments que vous devez manger. Cette étape consiste en une préparation à affronter le traitement en toute conscience.

Étape 1 : 3 semaines

Cette étape consiste à rester à jeun pour permettre à l’intestin d’éliminer les mauvaises bactéries et de se reposer par la même occasion. Le coach vous indiquera les aliments adéquats et ceux interdits tels que le sucre, le gluten, les mauvaises graisses, etc.

Étape 2 : temps non déterminé

Après l’élimination des bactéries nuisibles lors de l’étape précédente, on procède maintenant à la tonification des bonnes afin de renforcer son microbiote. Vous pouvez donc commencer par consommer modérément les produits laitiers accompagnés de probiotiques naturels.

Étapes 3 : temps non déterminé (au choix)

Cette étape est considérée comme celle de la maturité de votre programme. Il faut donc continuer avec les nouvelles habitudes acquises en introduisant petitement certains aliments interdits au départ.

Estimez-vous avoir découvert la clé pour un changement d’habitude alimentaire ? Ne vous retenez donc pas, faites-vous inscrire pour bénéficier des services de Happybiote. Précisons que vous êtes assisté même à la fin du programme pour ne pas lâcher prise.