Home » Voyage Guadeloupe, une destination paradisiaque pour les vacances Voyage Guadeloupe, une destination paradisiaque pour les vacances

Située dans les Caraïbes orientales, la Guadeloupe enchante les voyageurs, tant par son histoire et sa culture que par sa beauté. Cette île de l’archipel des Antilles est une destination de rêve si vous avez envie de vacances inoubliables. En plus de sa richesse historique et culturelle, vous apprécierez aussi la diversité de son patrimoine naturel.

Une multitude d’activités nautiques pour tous les goûts et les envies

Ses magnifiques plages constituent les premières attractions de la Guadeloupe. Le soleil et le climat clément vous permettent de profiter pleinement de la mer. Si vous voulez vous initier à la plongée sous-marine, la Réserve Cousteau est le lieu idéal avec ses 1 000 Ha de fonds marins. Située au large de Basse-Terre, sur la côte ouest, la Réserve Cousteau vous offre l’opportunité d’admirer des coraux colorés et de croiser des tortues, des poissons tropicaux, etc.

Si vous recherchez l’évasion totale et la détente, vous pouvez louer un bateau pour faire une petite croisière. La location bateau guadeloupe est simple et rapide sur des plateformes comme Nautal. Ce site vous propose un vaste choix de bateaux adaptés à tous les budgets. Au large, vous avez la possibilité de pêcher, de nager, de bronzer et de regarder le coucher de soleil autrement.

Les excursions et randonnées pour une communion totale avec la nature

La Guadeloupe vous permet également de faire de nombreuses excursions pour la découvrir sous ses multiples facettes. Vous pouvez notamment partir à la découverte de l’île de Terre-de-Bas et de ses villages de pêcheurs, en particulier le village de Grande Anse, ou de l’île de Terre-de-Haut et le Fort Napoléon avec son musée historique. Petite-Terre est un autre lieu à explorer. Lieu de ponte des tortures et territoire des iguanes, l’île est une réserve naturelle protégée.

L’ascension de la Soufrière figure aussi parmi les activités incontournables au cours de votre séjour en Guadeloupe. Arpenter ce volcan encore actif par le sentier du Chemin des dames, à travers l’une des forêts primaires encore préservées des Petites Antilles, vous donne l’occasion d’apercevoir un grand nombre de fumerolles et de sources chaudes. Lors de votre ascension, vous profiterez d’une vue imprenable sur la mer et les environs.

La gastronomie guadeloupéenne, un vrai régal pour les papilles

Comme dans toutes les îles de l’archipel des Antilles, la gastronomie en Guadeloupe est d’une variété inouïe. Pendant votre séjour, vous aurez l’opportunité d’essayer de nombreuses spécialités culinaires salées et sucrées. Au cours de l’apéro, vous pouvez goûter les acras de morue, des beignets de morue très épicés, mais délicieux. Ils sont parfaits pour accompagner un cocktail ou un punch artisanal à base de rhum comme le fameux Ti Punch.

Si vous êtes un amateur de plats savoureux et copieux, vous serez servi avec le poulet boucané. Il s’agit de poulet cuit avec de la canne à sucre dans un barbecue à couvert. Vous le dégustez avec du riz et de la sauce chien. Vous ne serez pas non plus déçu si vous avez une préférence pour les fruits de mer. Vous avez l’embarras du choix avec les crabes, les lambis, etc. Enfin, les sorbets aux fruits sont exquis au dessert.