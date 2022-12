Formation day trading ou swing trading : quelle différence ?

Swing et Day trading sont des instruments financiers utilisés par les traders. En fait, ces deux camps au lieu d’obtenir des titres croissants sur une longue période ils bénéficient plutôt des mouvements de la bourse du le court terme. Malgré qu’ils aient l’art d’avoir un but commun, il faut quand dire qu’il existe des différences entre les deux stratégies et chacun d’eux revêt des avantages et inconvénients qu’il convient de ressortir.

Alors, si vous souhaitez faire une formation day trading ou swing trading, suivez cet article pour connaître la nuance entre les deux techniques de trading actif.

C’est quoi le day trading et quels sont les avantages de type d’investissement?

Avant de connaître la meilleure formation trading entre le day trading et le swing trading, il faut les définir pour ressortir les différences. La technique du day trading consiste à vendre et acheter un bon nombre de titres en une seule journée et parfois cela se fait en quelques secondes. Le but est d’observer les mouvements d’une séance de bourse et travers cela, les exploiter comme il faut. C’est l’une des techniques les plus appréciés sur le marché des changes et bourses.

Lorsque vous êtes day traders, vous devez avoir des connaissances aiguisées sur le trading et vous devez bien financer. Pour cela, ils utilisent des systèmes de cartographie de haut niveau et ils analysent des techniques pour mieux identifier les modèles de négociations et les opportunités stratégiques d’entrée et sortie. Pour augmenter la taille de leurs mises, les day traders utilisent l’effet de levier. Ils sont à l’affut de toutes les annonces notamment les taux d’intérêt, les statistiques économiques. Dès lors que ces attentes ne sont pas satisfaites, le marché réagit à travers des mouvements importants et rapides qui sont avantageux pour les days traders.

Les différentes stratégies du day trading sont :

Le trading en fourchette ;

Le trading à haute fréquence ;

Le scalping ;

Le trading basé sur l’actualité.

Le day trading est connu pour sa rapidité et son approche. Il s’agit en fait d’un style de vie qui permet dans un environnement à haut risque et de mesurer à chaque fois les tendances du marché. Pour pratiquer du day trading, il faut avoir suivi une formation dans des écoles réputées. Aussi, lorsque vous êtes day trader, vous pouvez travailler de manière indépendante avec une flexibilité d’horaires.

Il faut ajouter que ceux qui utilisent le day trading ce sont les négociateurs des CFDs, de Forex et qui sont donc des adeptes des émotions fortes. Avec l’effet de levier, il est possible de perdre ou de gagner 100 à 500 dollars en un claquement de doigt. Cela demande vraiment beaucoup de pratique avant de se lancer de manière effective.

Définition du Swing trading et ses avantages

Contrairement au day trading, le swing trading est une stratégie de trading qui se fait sur le long terme. En fait, c’est un trading de position qui s’adopte des jours parfois sur des semaines. Ici, il y a moins de fluctuations sur le marché le but étant de saisir la bonne opportunité sur une partie de la tendance générale.

Pour augmenter les expositions dans les différents marchés, un swing trader se doit d’utiliser le CFC qui est un produit dérivé qui permet d’évaluer les différentes fluctuations des actifs. Cela veut simplement dire que s’il y a une augmentation sur le marché, il faut ouvrir une position longue (achat) et si au contraire, il y a baisse, il faut adopter la position courte c’est-à-dire la vente. Par ailleurs, en utilisant les dérivés du trading, vous n’avez la possibilité que d’utiliser la couverture, c’est-à-dire la petite partie du capital.

Le swing traders fait usage des marchés baissiers et haussiers qui sont également des dérivés qui leur donnent la possibilité d’offrir une bonne marge afin de faire des profits sur la tendance générale du marché. Pour réussir un swing trading, il existe de nombreuses techniques à savoir :

Le déclencheur de résistance et de soutien ;

Trading des chaînes ;

Le trading croisé qui est aussi appelé crossover MACD ;

Le retracement de Fibonacci et

Le moyen mobile simple (SMA) de 4 à 10 et 20 jours.

Le swing trader est la meilleure façon de trader de façon cohérente sous plusieurs jours. Pour ceux qui apprécient le marché boursier, pas besoin de vérifier le graphique au quotidien pendant des heures.

Swing trading et day trading quelles sont les différences ?

Pour connaitre les principales différences entre ces deux techniques de trading, il faut connaître également leurs principales caractéristiques.