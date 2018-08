Home » Actu Faites appel à des professionnels pour installer votre matériel incendie Actu Faites appel à des professionnels pour installer votre matériel incendie

263 000 incendies ont lieu tous les ans, et une fois sur quatre, ils surviennent après un problème électrique. Alors pour éviter des dégâts matériels ou humains importants, mieux vaut vous équiper comme il se doit. Pour ce faire, vous pouvez demander l'intervention de véritables professionnels qui seront en mesure d'assurer l'étude, l'installation et la maintenance des extincteurs, tout en respectant les normes en vigueur. Ainsi, vous serez certains de bénéficier d'une plus grande sécurité, ce qui est loin d'être négligeable, notamment dans le domaine des incendies. .

Des experts interviennent

Effectivement, plus de 380 techniciens expérimentés et diplômés, pourront veiller sur l'entretien de votre parc d'extincteurs, et ce, qu'importe la marque ou le modèle de vos extincteurs. Grâce à l'expérience de la société Eurofeu : installation et maintenance de vos extincteurs, vous pourrez également profiter de pièces détachées pour votre équipement, qu'importe votre situation géographique.

Ainsi, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour éviter une catastrophe. Tout votre parc de matériels répondra aux exigences et aux normes de sécurité régies par la loi.

L'extincteur est un équipement indispensable

L'extincteur est indispensable pour éviter la propagation d'un feu et pour l'éteindre. D'ailleurs, que vous soyez particuliers ou professionnels, et en fonction de votre activité, les spécialistes vous guideront et vous accompagneront dans votre choix,

Ces derniers ont reçu une formation de sécurité incendie, alors ils pourront aussi vous apprendre à utiliser votre équipement.

Un matériel made in France

En effet, chaque pièce de ces équipements est fabriquée en France, par du personnel compétent et doté d'un grand savoir-faire. L'entreprise respecte la réglementation en vigueur, tout en faisant évoluer leur matériel de sécurité incendie de manière à ce qu'il soit toujours apte à être utilisé.

D'ailleurs, tous les établissements recevant du public ont l'obligation de s'équiper comme il se doit en matière de sécurité et d'incendie. En parallèle, ces locaux sont soumis à des contrôles réguliers, et ces dispositifs doivent être installés selon la taille de l'établissement et en fonction des risques encourus. Alors ne négligez rien.