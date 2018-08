Home » Business Des experts en manutention vous louent leurs machines Business Des experts en manutention vous louent leurs machines

Des besoins ponctuels pour approvisionner des matériaux ? Pour entreposer des objets ou des marchandises lourdes ? Un chariot télescopique vous serait, dans ce cadre, bien utile ! Mais l'achat n'est pas votre seule option…

La location de machines de manutention pour des actions ponctuelles

Plus avantageux, financièrement que l'achat de matériel, la location d'outils et de machines de manutention est désormais possible pour les professionnels. Des concessionnaires experts ont eu l'ingénieuse idée de proposer ce service aux entreprises, en leur louant sur de courtes durées, des machines outils de grandes marques. Ainsi, si vous avez besoin d'un chariot rotatif, n'hésitez pas à le louer pour en profiter rapidement. Ces machines sont en excellent état et bénéficient d'un entretien régulier pour leur permettre d'effectuer leur tâche dans des conditions optimales.

Les atouts d'un chariot télescopique rotatif

Alliant trois fonctions en une seule machine, le chariot télescopique rotatif permet de profiter des atouts d'un chariot télescopique, d'une nacelle télescopique et d'une grue. Un outil idéal pour celui qui a besoin de stocker en toute sécurité des objets en hauteur dans un lieu de stockage étroit ou difficile d'accès, auquel cas, le bras télescopique muni de vérins hydrauliques permet de décharger loin devant lui, dans un espace exigu les charges les plus lourdes, sans danger pour la personne qui le manœuvre. Pour tous vos besoins de location de machines outils, n'hésitez pas à solliciter un devis. Ces professionnels de la manutention se tiennent prêts à répondre à toutes les questions et proposer des solutions adaptées à votre entreprise pour vos demandes de location ponctuelle et de courte durée. Chariots télescopiques gros tonnage ou sans l'option de rotation, ils ont forcément l'outil qu'il vous faut pour votre besoin spécifique du moment. Pour ce faire, la gamme de machines outils est sans cesse achalandé pour pouvoir répondre positivement à tous les besoins des entreprises demandeuses. Un sacré gain de temps et d'argent pour tous vos projets, car ils prônent les valeurs qui sont également les vôtres : sérieux et réactivité.