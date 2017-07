Éviter les contraventions, c’est possible !

A la rédaction de cet article, près de 6 836 000 PV et amendes ont déjà été infligées aux automobilistes français depuis le 1er janvier 2017, et ces chiffres ne cessent de croitre un peu plus chaque jour.

La plupart des automobilistes n’ont pas connaissance de leurs droits et c’est dans votre intérêt que nous allons vous prodiguer quelques de nos astuces malines pour contester vos contraventions.

Astuce n°1 : Avant d’entrer dans le vif du sujet, vous devez savoir qu’il existe une règle d’or à connaître afin de s’assurer de la pérennité de son précieux permis de conduire : Ne jamais rien signer !

Aussi étonnant que cela puisse paraître, signer vos contraventions et payer immédiatement comme bien souvent suggéré par les forces de l’ordre, revient à reconnaître l’infraction pour laquelle vous êtes accusé. En payant tout de suite, vous vous assurez le paiement d’une amende minorée certes, mais il n’y alors plus possibilité de contester la contravention.

Astuce n°2 : Vérifiez que chacune de vos contraventions est rédigée en bonne et due forme. Dans certains cas, certaines mentions importantes, comme le lieu de l’infraction, ou encore le point kilométrique pour un excès de vitesse, peuvent avoir été oubliées. Il est alors facile pour vous de contester votre contravention.

Astuce n°3 : Mieux vaut prévenir que guérir ! Il va de soi que le meilleur moyen d’éviter les contraventions, est tout simplement de respecter le code de la route. Adaptez votre conduite en fonction de votre environnement, de votre état de forme et des passagers que vous transportez. Vous pouvez également vous munir d’un avertisseur de radar ou vous rendre sur des sites collaboratifs comme par exemple https://www.waze.com/fr/. Ce type de sites ou d’applications mobiles permet de se renseigner en temps réel sur les radars, chantiers ainsi que tous les dangers de la route. Il vous suffit de vous créer un compte, et vous aurez la possibilité d’ajouter vous même les aléas que vous rencontrez sur votre chemin. Ce type d’application mobile est entièrement gratuit et est basé sur une réelle confiance entre utilisateurs.

Astuce n°4 : Vous venez de vous faire arrêter par les forces de l’ordre pour excès de vitesse minime, absence de clignotant ou téléphone au volant ? Dans certains cas, et notamment si vous commettez une infraction pour la première fois, vous pouvez tenter de faire appel à l’indulgence des fonctionnaires de police. Qui ne tente rien n’a rien, pas vrai ?

Astuce n°5 : Bien qu’encore méconnue du grand public, mais en constance progression; le fait de faire appel à un avocat spécialisé en droit routier peut dans certains cas, se révéler très efficace pour contester vos contraventions et préserver votre capital de points. Les prix pratiqués par ces avocats spécialisés peuvent varier en fonction de la notoriété de l’avocat.

