Comment choisir une assurance automobile électrique tous risques ?

Les voitures électriques gagnent du terrain en raison de leur coût moins élevé et de leur respect de l'environnement. Si l'achat d'une voiture électrique présente de nombreux avantages, vous devriez également envisager de souscrire une assurance pour voiture électrique afin de protéger votre véhicule contre un certain nombre de pertes et de dommages potentiels. Il est recommandé d'opter pour une assurance tous risques afin de couvrir tous les dommages éventuels subis par votre voiture. Mais comment la choisir ? Voici quelques conseils.

Qu'est-ce qu'une assurance tous risques ?

L’assurance automobile tous risques couvre les dommages subis par votre véhicule dans certaines situations. Elle est parfois appelée couverture "autre que collision". Cela signifie qu'elle peut couvrir des dommages à votre véhicule que la garantie collision ne couvre pas. Il peut s'agir, entre autres, des cas suivants :

Le vol

Bris de glace

Incendie

Inondations et grêle

Heurt d'un animal

La franchise tous risque

Une franchise globale est le montant que vous avez accepté de payer avant que la compagnie d'assurance ne commence à rembourser les dommages. Il s'agit de la part de risque financier que vous êtes prêt à assumer en cas d'accident. En règle générale, plus vous êtes prêt à prendre des risques (franchise élevée), plus votre coût d'assurance sera faible. Plus le risque est faible (franchise basse), plus le coût de l'assurance est élevé. Donc si vous souhaitez un mensuel moins élevé, choisissez une franchise plus élevée.

Demander des devis compétitifs

Si vous vous rendez sur un site en ligne pour obtenir un devis d'assurance, vous pouvez saisir vos informations et commencer à dresser une liste de compagnies pour obtenir des devis comparatifs. Gardez toutefois à l'esprit que toutes les compagnies d'assurance ne participent pas à ces sites de guichet unique. Si un ami ou un membre de votre famille vous a recommandé une compagnie qui vous semble intéressante, vous pouvez vous rendre directement sur son site web ou appeler son numéro pour obtenir un devis.

Chaque formulaire de devis prend environ 15 minutes à remplir. Par exemple, si le processus d'achat vous prend deux heures et que vous économisez 800 euros, vous gagnez en fait 400 euros de l'heure.

Lorsque vous utilisez ces sites, il se peut que vous n'obteniez pas de devis instantanés. Certaines compagnies peuvent vous contacter plus tard. D'autres, qui ne sont pas des "fournisseurs directs", peuvent vous mettre en contact avec un agent local qui calculera un devis pour vous.

Recueillir des informations sur les compagnies

Pendant que vous recherchez des compagnies, prenez soigneusement des notes afin de pouvoir facilement comparer les prix et les couvertures. Dressez une liste des éléments suivants.