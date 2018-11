Home » Actu Etudiants : dénichez le logement parfait pour suivre vos études Actu Etudiants : dénichez le logement parfait pour suivre vos études

Un grand nombre d'étudiants doit quitter le cocon familial pour poursuivre leurs études. Ils doivent alors trouver un logement proche de leur établissement scolaire. Dans le Nord-Pas-de-Calais, une résidence étudiante leur offrira tout ce dont ils ont besoin pour étudier en toute tranquillité et commencer une nouvelle vie..

Préparez votre vie d'adulte en vous éloignant du nid familial

Effectivement, si vous devez poursuivre vos études sur Lille, vous avez la possibilité de vivre dans un logement étudiant. Lille est la ville parfaite pour étudier, car c'est une ville jeune et dynamique. Si vous devez étudier sur le campus Pont de Bois ou à la Cité Scientifique, vous n'aurez aucune difficulté à trouver un logement étudiant à Lille. La résidence située à proximité de votre lieu d'études, des commerces et des transports en commun vous satisfera au plus haut point.

Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de vos études supérieures, et bénéficierez d'un logement équipé et entrant en adéquation avec vos besoins et vos envies. Vous aurez à votre disposition des rangements, une plaque de cuisson électrique, un micro-onde, un réfrigérateur, un bureau, une table, une salle d'eau dotée d'une douche et de WC. Vous aurez également un téléphone et une prise TV, ce qui vous permettra de vous détendre le soir, après vos révisions ou vos examens.

Une vie propice aux études et à la détente

Vous n'aurez qu'à y déposer vos affaires, et jouir de votre vie d'étudiant comme vous l'entendez… enfin, tout en plongeant votre nez dans les bouquins. Après tout, vous êtes à l'université pour étudier et vous construire un avenir professionnel solide et passionnant, ne l'oubliez pas.

Lors de vos moments de répit, vous pourrez en profiter pour vous balader, découvrir la ville, connaître de nouvelles têtes, faire du sport, des sorties etc… Vous serez proche de toutes commodités, alors vous y gagnerez en temps mais aussi en argent, ce qui pour un étudiant est essentiel.