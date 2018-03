Home » Maison Entretien de l’aspirateur : les astuces pour une aspiration parfaite Maison Entretien de l’aspirateur : les astuces pour une aspiration parfaite

Si ranger ses affaires, aérer toutes les pièces du logement, faire les lits, vider les poubelles sont les prémisses d’un entretien pièce par pièce performant et efficace, il convient également de choisir avec soin son matériel. Comme l’aimait à l’entonner Chantal Goya « la poussière la poussière, la poussière est une sorcière. La poussière la poussière, elle nous mène une vie d'enfer. La poussière la poussière, on la chasse le matin. La poussière la poussière, elle reviendra dès demain, atchoum ! », il convient de se doter du matériel de base pour assurer les tâches ménagères et dire adieu à la poussière. Dès lors, la serpillière, les brosses, le plumeau, le chiffon microfibre, la paire de gants, mais aussi l’aspirateur sont les outils indispensables à la réalisation des tâches ménagères. Et telle une monture que l’on ménage pour aller plus loin, il est primordial d’entretenir son aspirateur. Au même titre que l’aspirateur est choisi avec soin, il est des gestes à effectuer pour préserver son état général et sa qualité d’aspiration.

Les astuces pour entretenir son aspirateur

Fruit d’améliorations successives, l’aspirateur est devenu un élément électroménager qui a révolutionné notre quotidien. Grâce à lui, nous pouvons aujourd’hui aspirer toutes les surfaces au sol, mais aussi les canapés, les tapis, les escaliers et même les voitures. Du petit aspirateur à l’aspirateur industriel, de l’aspirateur maniable à l’aspirateur sans sac, de l’aspirateur silencieux à l’aspirateur robotisé, même si les modèles se suivent et ne se ressemblent pas, il n'en demeure pas moins qu'il faille assurer sa durée de vie. Une longévité qui passe obligatoirement par un entretien régulier et rigoureux.

Utiliser correctement l’aspirateur

Véritable allié pour le ménage, chaque aspirateur est destiné à un usage en particulier, possède une fonction adéquate. Certains sont en effet destinés à aspirer des éléments solides d’autres, des débris de chantier ou encore des éléments liquides. C’est pourquoi il est important de suivre les recommandations du fabricant. Et avant de le passer, mieux vaut ramasser les plus gros éléments à l’aide d’un balai et d’une pelle au risque, dans le cas contraire, d’endommager voire de percer l’un des éléments de l’aspirateur.

Entretenir les filtres, nettoyer les brosses

À l’image de la mise en place d’un planning de ménage journalier, hebdomadaire et mensuel, il convient également de vérifier l’état des filtres de l’aspirateur au moins une fois par mois. Bien entendu, cela est bien plus simple pour certains filtres qui peuvent passer sous l’eau. Mais sur certains modèles, il faut les brosser, voire les changer régulièrement. C’est d’ailleurs essentiel pour réduire la pollution intérieure du logement.

Vider le réservoir, changer de sac couramment

Il existe principalement deux types d’aspirateurs : les aspirateurs pourvus d’un sac et les aspirateurs sans sac.

Dans le premier cas, il est essentiel de choisir un sac adapté à l’aspirateur, mieux vaut éviter les sacs dits « universels » qui dans la plupart des cas, conviennent peu, car ils réduisent les capacités d’aspiration. Bien entendu, dès que le voyant est allumé, il faut obligatoirement jeter le sac et le remplacer par un neuf. Sans quoi, il sera vain de passer l’aspirateur et cela peut endommager le moteur.

Quant aux aspirateurs dépourvus de sac, après chaque utilisation il faut vider le réservoir tout simplement.

Nettoyer les brosses

Une fois l’aspirateur passé, il convient également de nettoyer les brosses qui ont été utilisées après chaque usage. Mieux vaut pour cela enlever le plus gros à la main – les cheveux, les moutons de poussière restés dans les poils de la brosse notamment – avant de passer un coup d’aspirateur à l’aide du manche sur chacune des brosses. Et, s’ils persistent des petites saletés, rien de tel qu’un chiffon humide imbibé de vinaigre blanc, arme secrète pour un ménage sans faille, pour lui redonner tout son éclat.

Vérifier l'état des tuyaux, des embouts

Pour que l’aspirateur fonctionne, il est essentiel que l’aspiration soit optimale. Pour cela, mieux vaut démonter tous les tuyaux, les embouts et les flexibles qui peuvent l’être. Cela permet de vérifier qu’ils ne sont pas obstrués, mais aussi de les nettoyer à l’intérieur en passant un coup de jet par exemple, tout en colmatant les éventuels trous avec du ruban adhésif. Bien entendu, il est impératif que tous les éléments soient secs avant de les replacer sur l’aspirateur.