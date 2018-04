Home » Maison La cuisine de vos rêves est conçue sur mesure Maison La cuisine de vos rêves est conçue sur mesure

Vous avez sans doute déjà tenté d’acheter une cuisine en série proposée par tous les grands groupes. Lors de l’acquisition, elle est incroyable et fonctionnelle alors que le prix est relativement bas. Malheureusement, quelques semaines plus tard, les éléments ont perdu de leur superbe.

Un artisan s’occupe de sublimer votre cuisine

La qualité n’est pas vraiment au rendez-vous puisque les matériaux sont bas de gamme et c’est aussi le cas pour les tiroirs, les portes, les fermetures et tous les accessoires. Vous devez donc envisager l’achat de nouveaux éléments, ce qui augmente automatiquement le montant de votre investissement. Une cuisine sur mesure est certes un peu plus onéreuse lors du passage en caisse, mais elle est nettement plus qualitative.

Un coût finalement moins élevé au vu de la robustesse

Vous êtes certain qu’un artisan vous propose des éléments susceptibles de s’adapter parfaitement à votre univers. De plus, les portes ne se brisent pas après quelques utilisations. Les matériaux sont choisis avec la plus grande minutie tout en prenant en compte vos besoins et vos envies. La cuisine proposée par un tel artisan est considérée comme une véritable oeuvre d’art et contrairement à une version en kit, vous pouvez avec cette formule sélectionner tous les éléments dont vous avez besoin.

La cuisine d’un artisan est un véritable chef-d’oeuvre

Il est de ce fait possible d’installer un îlot central avec une cave à vin intégrée et si votre cuisine présente des espaces difficiles à exploiter, cet artisan construit des meubles qui épousent parfaitement toutes les courbes. Vous gagnez ainsi de la place et vous améliorez votre confort sans, toutefois, dépenser une somme astronomique, car le rapport qualité/prix est beaucoup plus fort que celui offert par un magasin classique qui propose des versions en série dont la durée de vie est très faible.