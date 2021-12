Home » Maison Électricité VS Propane : quelle est la meilleure solution de chauffage ? Maison Électricité VS Propane : quelle est la meilleure solution de chauffage ?

Choisir entre le propane et l’électricité pour alimenter une maison en énergie est un débat courant pour les propriétaires qui veulent être à la fois rentables et efficaces sur le plan énergétique. Bien que les deux sources d’énergie soient comparables à bien des égards, elles sont également distinctes à d’autres égards.

A lire également : Pelouse synthétique : est-ce un bon choix pour mettre autour de sa piscine ?

Comparaison des énergies

Au moment de choisir entre les deux, il est important de comprendre la différence entre le propane et l’électricité. Le propane est une source d’énergie primaire et l’électricité est une source d’énergie secondaire.

L’énergie du propane est utilisée directement, tandis que l’énergie de l’électricité est utilisée après que l’électricité ait été produite à partir d’une source d’énergie primaire comme le gaz naturel ou le pétrole.

A voir aussi : Aménager nos espaces extérieurs

Les quantités utilisables d’électricité ne sont pas produites naturellement, alors que les quantités utilisables de propane le sont. Pour en savoir plus, consultez ce comparatif entre l’électricité et le gaz.

Voici quelques raisons pour lesquelles il est préférable d’utiliser le propane pour vos appareils plutôt que l’électricité :

Le propane est plus propre et plus écologique.

L’électricité peut sembler » plus propre » que le propane, mais ce n’est pas le cas. La moitié de l’électricité produite provient de centrales électriques alimentées au charbon. Ces centrales produisent des gaz à effet de serre et des pluies acides. En fait, la production d’électricité est le deuxième plus grand créateur de gaz à effet de serre, après le transport. Le propane, en revanche, est si propre qu’il ne produit pratiquement pas d’émissions de gaz à effet de serre !

Obtenez une meilleure efficacité énergétique.

L’utilisation du propane à la maison dans des appareils tels que les fours, les fournaises et les chauffe-eau au lieu de l’énergie électrique signifie que votre consommation d’énergie est plus efficace. Avec un chauffe-eau au propane, vous pouvez chauffer plus d’eau plus rapidement qu’avec un chauffe-eau électrique, et ce, pour environ 30 % moins cher. Avec un sèche-linge au propane, vous pouvez faire sécher votre linge en 25 % moins de temps qu’avec un sèche-linge électrique comparable.

Ne gaspillez pas d’énergie pour en obtenir.

La transmission électrique est notoirement inefficace en raison de la résistance rencontrée par les électrons dans les lignes électriques. La majeure partie de l’électricité, environ 60 %, est perdue au cours de ce processus. Il faut trois unités d’énergie source pour obtenir une unité d’électricité dans votre maison. Il faut brûler davantage de charbon, qui produit des gaz à effet de serre, pour acheminer l’électricité jusqu’à nos foyers. Comme le propane se trouve directement chez vous, il n’y a pratiquement aucune perte d’énergie entre le réservoir et vos appareils.

Le propane est là pour vous.

Le propane offre une fiabilité que l’électricité ne pourra jamais offrir. Si une tempête coupe le courant dans une maison chauffée à l’électricité, cette maison n’a pas de chauffage. Vous n’avez pas à dépendre d’un réseau électrique pour le chauffage, la cuisine ou l’eau chaude, car votre réservoir de propane se trouve juste à côté de votre maison. Et avec un générateur de secours pour toute la maison au propane, vous garderez les lumières allumées et votre maison sûre et confortable.

Le propane chauffe mieux

Le chauffage domestique au propane, par opposition à l’électricité, est plus abordable depuis quelques années. Un appareil de chauffage au gaz propane produit une chaleur proche de la température du corps. Une chaudière électrique produit de l’air plus froid, de sorte que l’on ressent une sensation de fraîcheur lorsque l’on place sa main près de la bouche d’aération.