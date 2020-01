Home » Voyage Dubaï : LA destination tendance Voyage Dubaï : LA destination tendance

Ces dernières années, les destinations de voyage et de vacance tendances se sont multipliées partout dans le monde et sur tous les continents. Cependant, certaines destinations se démarquent considérablement de la grande masse et Dubaï en fait bien évidemment partie. Cet Émirat des Arabes Unis ne cesse d’attiser la curiosité des touristes de tous âges et de toutes les tranches de la société. Découvrons ensemble pourquoi Dubaï est devenu en quelques années la destination tendance pour tout voyage.

Une destination accessible

L’un des atouts qui font de Dubaï une destination tendance est son accessibilité. En effet, avec votre passeport en règle, vous pouvez vous rendre directement à Dubaï sans escale. C’est la disponibilité des vols directs par avion qui attire les touristes qui font des voyages, car cette option est beaucoup moins tracassante. En partant de la France, vous pourrez donc sans problème trouver un vol direct pour Dubaï. Il durera environ 7 h de temps.

Il est important de faire une différence entre l’accessibilité et la sécurité. Il serait faux de penser que Dubaï est moins sécurisé parce qu’il est facile d’accès. Notons que cette ville est l’une des plus sécurisées au monde. Les entrées et les sorties sur le territoire sont hautement contrôlées dans le but de garantir la sécurité de tous.

Des atouts touristiques époustouflants

Si Dubaï est devenu la destination phare que tout le monde veut visiter, c’est parce qu’il a su créer l’engouement autour de son nom.

La tour Burj Khalifa

Son atout touristique numéro 1 est la tour Burj Khalifa qui est la plus haute tour du monde. Si vous vous demandez si elle est plus haute que la Tour Eiffel, alors la réponse est oui elle l’est. On parle là d’une tour de près de 829 mètres. La tour Burj Khalifa est d’autant plus célèbre, car elle a accueilli depuis son inauguration en 2010, les plus grandes stars du monde. Aussi, il est à noter qu’une partie des cascades de Tom Cruise dans le dernier Mission Impossible y a été filmée. Que de raisons de se rendre à Dubaï pour visiter cette tour, n’est-ce pas ?

Le climat de la ville

Ce qui fait également de Dubaï la destination tendance à choisir est son climat. Sur place, vous retrouvez le soleil toute l’année durant au grand plaisir des uns et des autres. C’est d’ailleurs ce pourquoi, les touristes affluent toute l’année. Puisque le ciel comble la ville de soleil 365 jours par an, autant en profiter.

Une destination des plus chics

À Dubaï, le luxe est constamment palpable. On y retrouve les plus belles maisons, les plus belles voitures, et les hôtels les plus luxueux du monde. Pour les touristes qui raffolent du luxe et des petites attentions, Dubaï est sans hésiter la destination à voir et à revoir. Rappelons aussi qu’à Dubaï, le désert ne fait qu’un avec la ville. Cela représente également un atout très considérable susceptible d’intéresser les plus curieux. Quant à vous, Dubaï n’attend plus que votre arrivée.