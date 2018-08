Home » Santé Du mal à dormir ? Agissez avec les compléments alimentaires ! Santé Du mal à dormir ? Agissez avec les compléments alimentaires !

En quarante ans, nous aurions perdu 25% de temps de sommeil, selon une étude. On peut imputer cela à la vie moderne, plus trépidante, nous obligeant à mener quantité d'activités de front : vie familiale, professionnelle, activités de loisirs, sport… Mais ce temps de sommeil en moins, doit être réparateur pour maintenir le corps humain en pleine forme. Quand ce n'est pas le cas, il faut essayer d'en déterminer les causes et trouver des remèdes car cela peut entraîner de gros problèmes de santé !

Les causes et les remèdes d'un mauvais sommeil

Une literie de mauvaise qualité, des excitants pris en grande quantité pendant la journée, des problèmes qui vous empêchent de vous endormir sereinement. Quelques unes des causes d'un sommeil non réparateur peuvent être combattues en limitant le café ou le thé et en changeant de sommier et de matelas. Pourtant, après tout cela, si cela persiste, vous pouvez trouver des solutions naturelles en choisissant des compléments alimentaires favorisant le sommeil.

Des plantes vous aident à dormir

Aidant à l'endormissement puis à un sommeil de qualité – c'est-à-dire en évitant les réveils nocturnes fréquents ou le réveil trop matinal – de nombreuses plantes permettent de gagner en confort au niveau de ses nuits : Valériane et passiflore en sont des exemples connus, mais elles ne sont pas les seules. Les compléments alimentaires, grâce à une méthode d'extraction de pointe, permettent de restituer les propriétés de ces plantes et de bénéficier de leurs effets salvateurs sur un sommeil irrégulier. Des laboratoires se sont spécialisés dans la vente de ces compléments alimentaires naturels. A coupler avec une alimentation saine et équilibrée et une activité sportive, les compléments à base de plantes vous permettront de retrouver un sommeil réparateur, de récupérer des forces et de retrouver une vie normale rapidement, en faisant une cure. Bonne nuit !