Dois-je assurer mon quad agricole ?

Le quadricycle ou quad, est une cylindrée conçue à divers usages comme les motos et autos. Classés par catégorie, ils ne sont pas épargnés quand il s’agit d’assurance tout comme les autres engins. Cependant l’assurance avec eux est bien spécifique à la catégorie et à l’usage auquel ils sont destinés. Ainsi, le propriétaire d’un quad agricole est-il tenu de l’assurer ? Découvrez dans le présent article ce qu’il en est et dans quelle mesure il peut l’assurer.

Obligation aux yeux de la loi

Engin motorisé tout terrain, le quad agricole classé dans la catégorie des utilitaires, est aussi soumis à une obligation d’assurance selon l’article L211-1 du code des assurances. Cette loi concerne aussi bien les voitures que les mots. De ce fait, que votre quadricycle soit homologué ou non, vous êtes tenu de l’assurer et le minimum d’assurance requis est le tiers de l’engin.

C’est ce qui est appelé la garantie Responsabilité Civile concernant tous dégâts physiques ou matériels que vous pourriez infliger à de tierces personnes. Cependant, si vous ignorez l’assurance, vous vous exposez à de multiples sanctions. Que son utilisation soit faite en privé ou sur voie publique, vous serez exposée à :

Une amande qui peut aller à 3 750 euros ;

Une suspension de votre permis de conduire ;

Une confiscation de votre quad qui sera mis à la fourrière.

Ce qui n’est pas une bonne expérience à vivre.

Se prémunir contre les risques

Du fait qu’il puisse se retourner facilement en pleine conduite à cause du poids, les accidents avec ce dernier sont fréquents et très graves. Outre les accidents, plusieurs autres événements malheureux peuvent survenir au moment où vous vous y entendez le moins. Voilà pourquoi il est important de souscrire à une assurance pour vous couvrir contre un maximum de risques.

Même si le minimum requis est le tiers, il vous est donné la possibilité de souscrire à une assurance tous risques. Du fait qu’elle peut paraître plus chère, certains assureurs vous donnent la possibilité de souscrire à d’autres assurances en plus de l’assurance minimale (Responsabilité Civile). Vous pourrez donc souscrire à :

Une assurance incendie ;

Assurance contre les catastrophes naturelles ;

Assurance vol, avec des contraintes liées à la validité dudit vol ;

Une assistance en cas de panne ou autre, etc.

Trouver la bonne compagnie d’assurance pour votre quad agricole peut se faire en ligne à travers un comparatif des assureurs. Car souscrire à une assurance dépend d’abord du niveau auquel vous voulez souscrire votre quadricycle. Et c’est en fonction de ces besoins que vous pourrez comparer les différentes offres qui vous sont proposées.

Maintenant pour chaque assureur, renseignez-vous sur les toutes les conditions de contrats. Vous pouvez le faire à l’aide de simulateurs en ligne totalement gratuits. Tout ce que vous aurez à faire, c’est de remplir les formulaires et les devis vous seront envoyés. Ensuite place aux comparaisons en prenant tout votre temps. Les informations dans le formulaire concernent notamment votre quad, sa marque, et tout ce qui va avec, votre permis et vos informations personnelles.