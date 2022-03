Home » Auto Equipement auto pour l’hiver : quel est le meilleur choix ? Auto Equipement auto pour l’hiver : quel est le meilleur choix ?

En hiver, il n’est pas toujours facile de circuler en voiture en toute sécurité. Il s’agit d’une saison pendant laquelle la route est généralement humide et même glissante. Elle est de même sensible au gel. Tous ces éléments rendent la voiture assez vulnérable. C’est pour cela qu’il est conseillé de choisir des équipements auto spécifiques pour l’hiver. La liste est longue, mais certains de ces équipements restent incontournables. En voici quelques exemples.

Les chaines neige

Si vous souhaitez choisir un Equipement auto pour l’hiver, optez dans un premier temps pour les chaînes neige. En effet, sur les routes enneigées et verglacées, ces équipements sont d’une efficacité incontestable. Notez que ces chaînes permettent au véhicule de conserver une certaine adhérence sur les routes glissantes.

A lire en complément : Comment changer les disques de frein ?

Puisque vous n’avez pas la possibilité d’agir sur la météo, vous pouvez tout de même préserver la sécurité des utilisateurs de la voiture pendant cette période. La résistance des chaines neige est un atout pour atteindre ce but. Elles sont faites de maillons qui s’agrippent à la neige et à la glace. Mieux, vous trouverez sur le marché, des chaines neige avec des maillons équipés de renforts en acier.

Il faut toutefois attirer votre attention sur deux éléments importants liés aux chaines de neige. D’abord, leur utilisation n’est pas conseillée sur le bitume. Ensuite, vous ne devrez pas dépasser les 30 km/h en les utilisant. Autrement, vous risquez d’abîmer vos pneus.

A découvrir également : Où faire faire l'entretien de votre voiture ?

Les chaussettes de neige

Pour rouler à voiture en toute sécurité en hiver, vous aurez aussi besoin de chaussettes de neige. Lorsqu’il y a de faibles chutes de neige, ces équipements vous aideront à mieux tenir sur la route. Généralement, ces chaussettes sont faites de tissu antidérapant. Cette matière leur permet d’accrocher de la neige et de la glace. De cette façon, votre véhicule ne risque pas de déraper.

Les chaussettes de neige n’encombrent pas et elles peuvent être montées rapidement. Vous pouvez de même, les monter sur n’importe quel type de roue. On retient également qu’elles contiennent des fibres qui absorbent de l’eau. En clair, avec ces équipements, votre véhicule a un bon maintien et vous pourrez le conduire en toute sécurité sur la route.

Attention toutefois à vous assurer que la route est très peu enneigée lorsque vous décidez d’utiliser des chaussettes de neige sur les roues de votre véhicule.

Les pneus hiver

Les pneus hiver sont aussi des solutions efficaces pour conduire en toute sécurité, votre voiture en hiver. Ils sont équipés de gomme tendre. Cela leur permet de s’adapter facilement aux routes sur lesquelles la température est basse (zéro degré ou moins). Les accroches des pneus hiver sont aussi plus solides que celles des pneus été.

La dernière solution qui s’offre à vous en termes d’équipement auto hiver, ce sont les pneus toutes saisons. Cela représente un investissement à long terme et vous n’aurez pas besoin de changer les pneus de votre véhicule après 6 mois d’utilisation.

Vous avez ainsi quelques idées sur les équipements autos à prévoir en hiver. Il vous revient d’en faire des choix efficients en tenant compte des offres du marché.