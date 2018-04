Home » Santé Diet Horizon, expert en compléments alimentaires bio Santé Diet Horizon, expert en compléments alimentaires bio

Vous avez souvent l’impression d’être essoufflé après avoir couru seulement 10 minutes ? Vous avez à peine le temps de manger correctement ou vous dormez mal ? Autant de critères qui font que votre corps vous alerte de son épuisement.

Un corps humain, c’est un peu comme une machine : il a besoin d’être bien entretenu pour fonctionner correctement. Diet Horizon est expert en complémentaire alimentaire bio, peut-être la solution à vos nombreux tracas ! Si vous souhaitez tester ces produits, vous avez accès à toute la gamme Diet Horizon sur relaisbio.fr. Sinon, parlons avant de cette marque qui mérite le détour.

Gage de qualité, Diet Horizon s’engage à proposer des produits naturels répondant à tous nos besoins. Garantissant une qualité optimale aux prix les plus abordables possibles, la marque naturelle accompagne le client de ses conseils et son savoir-faire.

Tous les produits naturels utilisés par Diet Horizon sont contrôlés à chaque étape de la fabrication du produit. Les recherches innovantes permettent chaque année des produits de plus en plus performants, tout en préservant leur qualité.

Des bienfaits sans artifice

Diet Horizon a développé une gamme de produits à base de plantes, proche de la naturopathie. Cette approche médicale consiste à rééquilibrer les parties du corps en utilisant les bienfaits de la Nature.

Au premier abord, on peut être légèrement décontenancé des produits proposés. La gamme repose sur une série de produits aux noms étranges : curalgic, hépato+, lutéine… Autant de noms qu’on attribue à des composants naturels qui servent à renforcer notre constitution physique.

La gamme se divise en treize catégories pour mieux répondre à vos besoins physiques ou psychiques : Beauté & Bien-être, Stress & Sommeil, Equilibre Cardiovasculaire ou encore Champignons, Digestif & Hépatite. Les formes d’ingestion divergent pour une action lente mais sûre. Entre comprimés, ampoules ou liquides, on ne sait que choisir !

Pourquoi a-t-on besoin de compléments alimentaires ?

On est tous différents. C’est pourquoi vous ne devez pas utiliser un membre de votre famille, votre meilleur ami ou colocataire comme référence de votre condition physique ou psychique.

Après avoir cerné les signes que vous subissez, vous pouvez – tant que vous restons dans un cadre de la non-urgence ou d’écraser dans l’œuf un rhume à venir-, essayer de comprendre comment les résoudre par une médecine douce. Il peut s’agir de la première méthode avant d’aller chez son médecin traitant.

Prenons un exemple. Depuis quelques temps, vos nuits sont perturbées et vous n’en comprenez pas la raison – mais si le chien du voisin est en cause, le dialogue est sans doute le mieux pour résoudre le problème. Diet Horizon peut vous proposer un complément alimentaire à base de mélatonine durant un mois, qui réduit le stress et permet de se détendre avant d’aller se coucher. L’idée est aussi d’arrêter par la suite de prendre ces compléments, qui viennent réguler votre système interne.

Les compléments alimentaires de Diet Horizon ont des qualités curatives qui comblent un manque que vous ne trouvez pas dans votre assiette. C’est parfaitement logique : nous n’avons pas tous l’opportunité de manger cinq fruits et légumes par jour, sans compter que nos goûts nous répulsent de certains aliments, pourtant indispensables !

On vous recommande la page suivante pour en apprendre plus sur ce que mettent en place des structures pour démocratiser l’accès à de la bonne nourriture.

Bien-être : un esprit reposé dans un corps sain

Avec des compléments alimentaires, vous prenez un traitement médicinal doux, puisqu’une prescription par votre médecin n’est pas obligatoire. Les constituants de chaque produit proviennent de plantes ou protéines naturelles comme le tilleul, bouleau, coquelicot et des moins connus comme le griffonia ou l’Escholtzia.

La paupière qui tressaute ? C’est un manque en zinc. Des douleurs articulaires récurrentes ? Tentez le sicilium organique. Autant de conseils que vous avez du mal à trouver sous forme d’aliments mais que Diet Horizon vous propose en vous en alternative sous forme de comprimés.

Comme dit précédemment, l’intérêt des produits reposent sur leurs constitutions 100% naturelles ou végétales. De nombreuses personnes y trouvent leurs avantages : les sportifs car leur dépense énergétique est énorme sans compter les muscles sollicités et qu’une nourriture riche pourrait nuire à leurs efforts ; les personnes âgées qui perdent au fil des ans leur protection immunitaire ; les adolescents qui privilégient une alimentation trop riche… Sans compter ceux qui sont sujets à des allergies, qui peuvent plus facilement accéder à des ressources dont ils sont en manque.

Pour les derniers récalcitrants qui doutent du lien entre l’alimentation et la qualité de leur peau, on vous propose de découvrir ici quelques astuces et conseils.

Tentez l’expérience avec Diet Horizon pour faire votre avis !