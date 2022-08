Des colorants 100% naturels : une véritable révolution pour l’industrie agroalimentaire !

Les colorants font partie des composants les plus utilisés et les plus pointés du doigt dans les aliments industriels et les boissons. L’entreprise Exberry propose des solutions naturelles pour remplacer les colorants chimiques. Ces produits sont une véritable révolution pour l’industrie agroalimentaire.

Le danger des colorants alimentaires chimiques

Les colorants chimiques, à savoir les produits de synthèse et les colorants artificiels, comptent parmi les substances remises en question par les spécialistes en termes de sécurité alimentaire. Des études spécifiques ont permis de démontrer que les colorants chimiques sont allergènes. Certaines substances peuvent même être cancérigènes. Des essais ont notamment mis en avant que le colorant alimentaire jaune (E110) et le colorant alimentaire rouge (E124) peuvent provoquer des troubles de l’attention et de l’hyperactivité chez les enfants. Une Loi française interdit même les colorants alimentaires suivants : jaune (E103), rouge (E121à et bleu (E130), jugés trop dangereux pour la santé.

Des colorants naturels, des incontournables pour soutenir les performances des industriels de l’agroalimentaire

Les produits naturels connaissent un engouement croissant. Cette tendance s’explique notamment par le fait que les consommateurs sont plus soucieux de leur santé et de leur bien-être. Les industriels doivent absolument adapter leurs produits et leurs processus de production aux modes d’alimentation actuelles pour soutenir leurs résultats. Les acheteurs se ruent notamment vers les produits certifiés biologiques et provenant d’ingrédients naturels.

Les industriels qui œuvrent dans le secteur de l’agroalimentaire doivent notamment trouver les solutions pour préparer des produits alimentaires avec un maximum de composants naturels. Une enquête réalisée auprès des consommateurs a permis d’établir que l’absence de colorants artificiels dans la composition d’un aliment constitue un réel argument qui influe positivement sur la décision d’achat et le choix. L’utilisation de colorants 100% naturels représentent, alors, un impératif pour les industriels de l’agroalimentaire.

Des colorants naturels de qualité supérieure !

La société Exberry apporte une véritable révolution dans le secteur de l’industrie agroalimentaire. Elle produit et fournit des colorants alimentaires 100% naturels préparés à base de fruits, de légumes et de plantes comestibles. Ces denrées sont destinées pour une utilisation dans l’industrie agroalimentaire et notamment pour la composition des boissons, des confiseries, des desserts, des aliments de boulangerie. L’entreprise innovante propose aussi des solutions pour les aliments salés.

Les colorants alimentaires Exberry sont issus d’un traitement suivant un processus physique, bannissant complètement les solvants chimiques, utilisant exclusivement de l’eau. Les composants n’ont aucun effet néfaste sur l’organisme et n’altère pas l’équilibre de la nature.

Exberry est le leader dans le secteur des colorants naturels pour l’industrie agroalimentaire et les boissons. L’enseigne propose différents formats de denrées colorantes pour répondre efficacement aux besoins de chaque industriel. Ces derniers peuvent notamment opter pour des colorants naturels liquides, en poudre, en poudre micronisée, en huile dispersible. Les produits sont certifiés biologiques. En outre, les substances proviennent de matières premières de grande qualité. Les industriels de l’agroalimentaire ont un large choix dans un éventail de nuances vives et parfaitement équilibrées. De plus, les ingrédients sont adaptés à différents modes d’alimentation. Les colorants naturels Exberry sont notamment adaptés pour les personnes adeptes des modes de vie végétarien, végétalien, halal et casher.