Quels avantages de faire sa chirurgie esthétique à l'étranger ?

Le tourisme médical se réfère à un avantage de bénéficier d’un coût de la vie moins élevé pour y pratiquer une ou plusieurs interventions de chirurgie esthétique à un prix moins cher que dans son pays de résidence en particulier en Europe.

Aujourd’hui, il existe plusieurs destinations de tourisme médical qui offrent un avantage financier associé à la qualité des soins pour ce type d’interventions.

Chaque année, de milliers de patients européens s’envolent vers ces destinations pour réaliser une opération de chirurgie esthétique également car elles offrent d’autres avantages comme la proximité et parce que le personnel médical parle couramment la langue française dans les pays de l’Afrique du nord.

Quels avantages de la chirurgie esthétique à l’étranger ?

Il n’est pas rare de trouver sur internet des tarifs pouvant atteindre jusqu’à 50 % moins cher qu’en France comme celui d’une opération de liposuccion qui coûte en moyenne entre 2 000 et 4 000 € en France contre 1800 à 2 100 € en Tunisie !

Sans les destinations de tourisme médical, les professionnels du secteur proposent des prix avantageux voire abordables pour les opérations de chirurgies esthétiques, en effet, le rôle de ces organismes est de nature exotique qui repose sur le voyage à l’étranger.

Chirurgie esthétique à l’étranger, est-elle une bonne idée ?

Partir à l’étranger pour faire de la chirurgie esthétique est une idée à laquelle de milliers d’hommes et de femmes songent chaque année parce que le tarif des opérations peut y être deux à 50 ou 60% moins cher.

Entre 2 à 3 fois moins chers dans les pays de la rive sud de la Méditerranée est une offre qui s’explique en particulier par charges sont moins élevées qu’en Europe comme les salaires et les charges fiscales : ils coûtent beaucoup moins cher.

En réalité, tous les patients n’ont pas les moyens de se payer une opération à 4000 € ! Un homme ou une femme se rend souvent dans un pays étranger pour subir un procédé parmi les plus onéreuses comme la plastie abdominale, le Body Lift ou la Mommy Makoever.

Toutefois, le coût financier ne doit pas être l’unique argument qui doit entrer en compte dans la réflexion d’un patient. En effet, le plus important, c’est l’effet esthétique final.

De plus, partir dans un pays à l’Afrique du Nord permet d’associer la chirurgie esthétique au tourisme en profitant du climat et une convalescence dans un hôtel 5*.

Les tarifs de chirurgie esthétique à l’étranger

Opter pour la Tunisie s’explique en particulier par ses offres avantageuses pour permettre de rendre la chirurgie esthétique une spécialité accessible aux différentes couches sociales avec une prestation médicale et touristique de haute qualité.

En effet, le principal avantage de cette destination est lié aux « Tarifs tout compris » au porté des différents budgets avec le privilège d’un accompagnement sans pareille tout au long de chaque séjour esthétique. Découvrir les tarifs de chirurgie esthétique en Tunisie ici.

En Tunisie, les agences de tourisme médical commercialisent des séjours médicaux pour des prix à 50% moins chers qu’en France et en Europe: ce sont des offres qui incluent l’accueil et l’hébergement dans des hôtels de luxe au bord de la mer et la clinique esthétique ainsi que les différents frais de l’intervention et les honoraires du chirurgien esthétique et de l’anesthésiste.

Toutefois, ce ne sont pas des services « Low cost » mais plutôt parce que les charges sont moins élevées comme le loyer ou les salaires sont beaucoup moins élevés ainsi que les avantages fiscaux accordés par les autorités étatiques nationales.