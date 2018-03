Home » Actu Défilé de personnalités pour l’inauguration du Pole Textile du Grand Littoral Actu Défilé de personnalités pour l’inauguration du Pole Textile du Grand Littoral

Le MIF 68 a récemment ouvert ses portes à Marseille. Un marché qui va accueillir les grossistes chinois du textile. Lors de l’inauguration du marché, les plus grandes personnalités du monde des affaires à Marseille ont fait le tour. Ce une cérémonie particulièrement riche qui avait marqué le début d’une collaboration fructueuse entre la ville de Marseille et les hommes d’affaires chinois. La communauté chinoise avait aussi été largement représentée.

Les félicitations des élus marseillais

Présents en nombre lors de l’inauguration du MIF 68, les élus marseillais ont tenu à féliciter les promoteurs de ce marché qui va donner un nouveau souffle à l’économie de la zone. Certains estiment d’ailleurs que le MIF 68 est une véritable « fashion center » dédié au commerce du gros. Créé par Dingguo Chen, un commerçant chinois, et le promoteur Xavier Giocanti, ce pôle d’activité aura pour but d’accroître les échanges entre la Chine et la France. Marseille sera alors la porte d’entrée européenne du textile chinois.

La nouvelle route la soie plébiscitée

Dans la collaboration entre les Chinois et les Français, l’objectif est de faire renaitre la légendaire route de la soie, celle du département. D’ailleurs, Martine Vassal a une fois souligné le fait que projet était de nature à rassembler tous les élus de la ville de Marseille, même ceux dont les idéaux s’opposent a priori. Lors de l’inauguration, la sénatrice PS Samia Ghali de même que le député LREM Said Ahamada étaient également présents dans l’assemblée. Un peu moins locale, mais sans doute plus discrète, Virginie Calmels, la première adjointe d’Alain Juppé a pu faire partie des invités. Enfin, nous avons pu noter la présence de Christine Lagarde, actuelle présidente du FMI et compagne de Xavier Giocanti. Sa présence a d’ailleurs été largement saluée par les élus.

Les Chinois optimistes pour le futur

Avec l’ouverture du MIF 68, il faut dire que les Chinois sont particulièrement optimistes pour le futur. En ce moment, la communauté chinoise à Marseille fait plus de 2000 membres, dont une grande partie de commerçants et d’étudiants. D’ailleurs, l’ambassadeur de la Chine en France de même que le Consul à Marseille ont fait le déplacement sur le site de l’inauguration afin de magnifier les relations entre les deux pays. En visant une nouvelle route de la soie, la ville phocéenne vise surtout la labélisation BRI, un projet chinois de 1000 milliards d’euros.