Qui a le meilleur débit fibre chez moi ?

La connexion internet, fixe ou mobile occupe de nos jours une importante place dans nos vies. Se servir d’un bon accès à internet pour différentes activités est devenu indispensable. À partir de cet instant, lorsqu’on choisit de prendre un box internet ou un forfait mobile, il faut nécessairement connaitre qui est le meilleur opérateur internet fixe ou mobile.

Quelle est la vitesse internet dont vous avez besoin ? Quelles sont les offres débits fibres qui existent ? Comment connaitre le meilleur débit fibre chez soi ?

De quelle vitesse internet avez-vous besoin ?

Différents réseaux offrent leurs services pour la simple et bonne raison que tout le monde est à la recherche du meilleur débit en fibre ou en ADSL. Ainsi, du haut débit est proposé par les réseaux pour une certaine vitesse de connexion. Il est important de savoir alors quel débit de connexion il vous faut pour surfer sur le net et accomplir vos activités.

À cette question de débit de connexion, il faudra évidemment définir votre usage. En effet, le débit à utiliser ne sera pas le même pour celui qui utilise plusieurs équipements en même temps et celui qui regarde seulement la télévision par exemple. De ce fait, le gouvernement estime qu’à partir de 8 Mbit/s la connexion est déjà assez raisonnable pour les usagers. Certains réseaux offrent parfois jusqu’à 20 Mbit/s comme base. Mais pour les utilisations communes, il faut souvent se tourner vers les offres fibres de moyenne gamme qui proposent entre 500 Mbit/s et 1 Gbit/s.

Quelles sont les offres débits fibres disponibles ?

Actuellement, les opérateurs qui commercialisent des offres ADSL fournissent aussi au moins un box fibre. Mais, toutes les offres ne s’équivalent pas. Chez Orange, Bouygues Télécom, SFR, Free, Sosh ou encore RED, les tarifs offerts peuvent être très différents. D’un box fibre à un autre ou d’un opérateur à un autre, tout peut changer. Les offres varient en fonction du débit délivré, mais aussi des services qui sont inclus dans l’abonnement. Ces offres sont réparties comme suit :

Orange commercialise deux box avec un débit compris entre 400 Mbit/s et 2 Gbit/s.

SFR commercialise 4 offres internet avec un débit compris entre 500 Mbit/s et 2 Gbit/s.

compris entre 500 Mbit/s et 2 Gbit/s. Bouygues Télécom propose trois offres avec un débit allant de 300 Mbit/s à 2 Gbit/s.

La fibre de free quant à elle propose jusqu’à 5 Gbit/s et 8 Gbit/s.

Aujourd’hui, vous avez la possibilité de connaitre le fournisseur de débit fibre le plus adapté chez vous. En effet, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) vient de mettre une carte en place pour vous aider.

Ainsi, la cartographie fournie par l’Arcep permet de se renseigner sur les débits proposés par les opérateurs à une adresse donnée. Elle est très simple à utiliser et il vous suffit de renseigner le nom de votre commune et votre adresse complète pour avoir accès aux données. Cette carte affiche tous les opérateurs ainsi que les différentes technologies d’accès accessibles à votre adresse. De même, c’est une carte qui affiche les débits maximums qui peuvent être obtenus en réception et en émission.

L’outil permet alors de réaliser un comparatif des différents débits offerts par les différents opérateurs. De plus, lorsque vous appuyez sur le bouton d’option affichage avancé, vous aurez le débit moyen et le taux d’entreprises éligibles à chaque technologie selon la commune, le département ou la région.