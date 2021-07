Home » Loisirs Créer l’album photo de mariage parfait en 5 étapes Loisirs Créer l’album photo de mariage parfait en 5 étapes

Vous rêvez d’un mariage parfait ? Une fois passé, que diriez-vous de le revivre encore et encore à travers un album photo ? Bien plus qu’une collection de clichés à feuilleter, c’est un souvenir tangible d’un événement clé de votre vie. Suivez donc ces 5 étapes pour créer l’album photo de mariage parfait !

Pour que votre album soit réussi, il vous faut de belles photographies. Vous devez donc avoir votre futur album en tête dès la prise de photos. Cela suppose d’utiliser un appareil de qualité, de faire des compositions harmonieuses, de capturer les émotions et les détails, etc. D’où l’intérêt de faire appel à un photographe qualifié le jour-J.

A voir aussi : Les sports de glisse tendance, sur bitume !

Assurez-vous aussi d’avoir des clichés variés, représentant aussi bien les personnes que les objets, les actions, les paysages, les décorations, etc. Cette mixité rendra votre album encore plus vivant et représentatif de votre mariage.

Choisissez un style d’album

Ensuite, vous devez sélectionner un type d’album cohérent avec le style de votre mariage. Votre événement s’est déroulé dans une ambiance vintage ou traditionnelle ? Optez pour un magnifique album photo en cuir. Chic et résistant à l’épreuve du temps, il rappelle les vieux ouvrages de nos aïeux. Pour l’intérieur, choisissez un papier au rendu brillant, satiné ou mat, avec une base blanche ou blanc cassé. Un album photo traditionnel convient également aux mariages plus modernes, qui conservent néanmoins une ambiance classique.

A lire également : Des vacances en famille sur l’île d’Oléron

Et pour un événement décalé, osez le livre photo au format original (exemple : l’album carré façon photos Instagram).

Dans tous les cas, nous vous recommandons la création d’un album en ligne, bien plus facile et rapide.

Triez vos photos

Le moment le plus compliqué est certainement le tri de vos photos. Même si vous les aimez toutes, il faudra faire des choix… Une bonne façon de procéder est de les passer en revue par ordre chronologique, puis de faire une pré-sélection en éliminant les moins réussies. Avec un peu d’effort, vous en trouverez, rassurez-vous.

Ensuite, pour chaque étape clé de votre mariage, identifiez entre une et cinq photos qui éveillent en vous les émotions les plus fortes. Ce sont elles qui devront absolument figurer dans votre album. Si vous avez encore trop de clichés dans votre liste, concentrez-vous sur les moments les moins marquants et excluez les photos les moins intenses.

Agencez vos clichés

Maintenant, vous pouvez disposer les photos sélectionnées dans votre futur album. Si vous le créez en ligne, la procédure est plutôt simple et rapide. Cela vous permet même de modifier l’agencement en cours de création, si besoin.

En outre, veillez à respecter l’ordre chronologique de votre mariage, pour le retracer de manière fidèle et immersive.

Pour finir, écrivez des légendes qui viennent du cœur sous chacune de vos photos. Pensez aussi à écrire le nom des personnes, pour ne jamais les oublier, même des dizaines d’années plus tard. Des citations marquantes des invités et des mariés seront également du plus bel effet.

Ces messages chargés d’émotions vous feront revivre cet événement inoubliable, comme si vous y étiez encore.