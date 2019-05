Home » Sport Trois idées d’activités pour être plus détendu Sport Trois idées d’activités pour être plus détendu

Vous sentez que le quotidien vous pèse et que la nervosité et l’anxiété vous gagnent. C’est le moment de faire un petit break ou de trouver une activité qui va vous détendre et vous faire retrouver un peu de calme et de sérénité ? Comment choisir celle qui sera la plus adaptée à votre profil ? Pour cela, il faut à la fois qu’elle vous permette de canaliser vos énergies et de vous dépenser.

Le Tai-chi Chuan

C’est une discipline qui nous vient de Chine, on l’appelle aussi taijiquan. C’est ce que l’on appelle un art martial interne qui utilise la lenteur des mouvements, la respiration et la concentration pour canaliser les énergies. Le Tai-chi Chuan est reconnu pour aider à la détente et pour gagner de la confiance en soi. Aux États-Unis, les employés des entreprises prennent des collectifs organisés dans les parcs afin d’éviter le burn-out au bureau. D’ailleurs, la tendance arrive désormais en France dans les grandes villes comme à Lyon par exemple.

La balnéothérapie

L’eau a toujours eu des bienfaits incroyables sur la santé. Elle est utilisée pour soulager les inflammations, les rhumatismes, mais aussi le stress et la dépression. Malheureusement, nous ne vivons pas tous à côté d’une station thermale. Néanmoins, on trouve de plus en plus de centres de spa, avec des bassins de balnéo, des saunas, de hammams pour pouvoir se détendre de temps en temps après le travail.

Faire du sport

Avoir une activité physique est excellent pour le moral. Premièrement, va produire des endorphines et vous allez vraiment prendre du plaisir. Deuxièmement, avoir un mode de vie plus sain permet de se sentir mieux dans son corps et donc dans sa tête. Les sports d’équipe aident tout particulièrement à créer de nouvelles relations sociales. Néanmoins, si vous cherchez à faire un travail d’introspection, mettez-vous plutôt au footing, à la marche ou au vélo.