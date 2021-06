Home » Business Coûts d’emballage : comment faire des économies ? Business Coûts d’emballage : comment faire des économies ?

Dans la vie quotidienne, les emballages peuvent vous être d’une grande utilité qu’ils soient en plastique, en papier ou en composite. Vous cherchez des astuces pour réduire vos coûts d’emballage ? Voici 5 solutions pour y parvenir.

Utilisez des machines à emballer

Pour optimiser votre production, il est recommandé d’utiliser des machines semi-automatiques ou entièrement automatiques. Cet investissement réduit non seulement les accidents de travail, mais également les coûts liés à la main-d’œuvre. Les machines fonctionnent à toute heure, et ne nécessitent généralement aucune surveillance. La boutique en ligne www.bulteausystems.com vous propose plusieurs sortes de matériel et de machines d’emballage. Les erreurs humaines conduisent bien souvent à des déchets coûteux que les machines peuvent éviter.

A voir aussi : Transformation des entreprises : les marketers, premiers acteurs

Optimisez le système de stockage des matériaux

Une petite analyse dans vos entrepôts vous permet d’améliorer la qualité de vos emballages pour satisfaire votre clientèle. Ainsi, vous pouvez repérer les matériaux les plus utilisés, et regrouper ceux qui ne le sont pas. Pour éviter de gaspiller de l’argent, concentrez-vous davantage sur les emballages privilégiés par la plupart de vos consommateurs. D’ailleurs, en choisissant un système d’agencement efficace, vous pouvez économiser sur vos dépenses fixes, à savoir l’éclairage et le chauffage.

Lire également : Une plateforme dédiée à tous les freelances

Externalisez le packaging

Au lieu de produire vous-même vos emballages, pourquoi ne pas confier cette tâche à un fournisseur externe ? En collaborant avec un professionnel, vous avez la certitude d’avoir des emballages de qualité. Nous vous proposons de réduire vos frais et de vous délester de cette tâche qui demande des compétences techniques. Vous pouvez bénéficier d’une prestation sur mesure à la hauteur de votre budget. D’ailleurs, le tarif est négociable en fonction du volume d’emballages que vous allez confier.

Vérifiez les informations liées à l’envoi

Pour réduire les coûts d’emballage, vous devez soigneusement étiqueter chaque colis. Le retour de marchandise engendre en effet des frais supplémentaires. De plus, l’emballage n’est pas récupérable, tout comme les frais d’expédition ainsi que les coûts de fabrication. Le client peut retourner un produit pour diverses raisons, notamment l’envoi à la mauvaise adresse ou une éventuelle casse. Or, l’emballage a pour rôle d’assurer la protection de son contenu. Pour éviter toutes déconvenues, choisissez avec minutie le type d’emballage adapté à vos colis.

Personnalisez vos emballages

Pour gagner en visibilité, la personnalisation de vos emballages s’avère être un choix judicieux. Nous vous proposons d’y imprimer votre logo surtout si vous privilégiez la vente directe au consommateur. Non seulement vous offrez une meilleure expérience client, mais vous pouvez également les encourager à faire des achats répétés. Grâce au bouche-à-oreille, vous pouvez faire des économies sur les coûts liés aux actions marketing. L’emballage peut contribuer à l’amélioration de votre image de marque et ainsi fidéliser vos clients.

Pour réduire le coût de vos emballages, vous devez donc procéder à des ajustements à plusieurs niveaux. Les machines peuvent vous offrir un gain de productivité tout en minimisant les déchets. En confiant la réalisation des emballages à un prestataire de services, vous pourrez profiter de la qualité et réduire les coûts de stockage. Vous devez également personnaliser les emballages et limiter les retours.

Vous pouvez lire également : base de la gestion de projets : qu’est-ce qu’un PMO ?