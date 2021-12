Home » Actu Comment contacter Wister ? Actu Comment contacter Wister ?

Comment contacter Western Union ? Western Union s’est imposée comme l’un des principaux acteurs du marché des fournisseurs de services de transfert d’argent en ligne et des points de vente dédiés. Western Union permet simplement à quiconque d’envoyer de l’argent en ligne, en personne ou par téléphone à sa famille et à ses amis dans le monde entier.

Disponible en ligne ou dans les agences et points de vente, Western Union offre une solution rapide à ses nombreux clients pour transférer de l’argent ; certains d’entre eux peuvent avoir besoin de contacter un conseiller ou un service au client de Western Union.

Comment contacter un conseiller Western Union ?

Quelles sont les coordonnées des agences, des distributeurs et des points de vente Western Union ?

Quelle est l’adresse du siège social de Western Union ?

Comment puis-je envoyer de l’argent sur un téléphone portable avec Western Union ?

Comment envoyer de l’argent sur un compte bancaire ?

Comment savoir si mon argent a été envoyé à l’aide de l’application mobile Western Union ?

Retrouvez toutes les informations de contact de Western Union sur cet article.

Western Union : entreprise, service en ligne et application mobile

Téléchargez l’application mobile Western Union : Western Union est une société américaine située à Meridian, dans le Colorado. Western Union a été établie dans plus de 200 pays et territoires grâce à un vaste réseau de 500 000 agences physiques, 100 000 kiosques et distributeurs automatiques de billets. Le service fonctionne également en ligne via son site Web, www.westernunion.com, et son application mobile. Western Union a transféré plus de 150 milliards de dollars en 2015, et plus de 30 transactions sont effectuées par seconde.

sur Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.westernunion.moneytransferr3app.eu&hl=fr

sur iTunes : https://itunes.apple.com/fr/app/western-union-envoi-dargent/id1045347175?mt=8

Western Union : toutes les coordonnées

Coordonnées de Western Union Si vous avez rencontré des problèmes lors de votre transaction en ligne, plusieurs options s’offrent à vous :

Complétez le formulaire disponible sur la page de contact du site Web de Western Union : https://www.westernunion.com/fr/fr/contact-us.html

Appelez un conseiller du service client de Western Union au numéro de téléphone suivant : 0800 900 191

Veuillez contacter le service client par e-mail à l’adresse suivante : france.customer@westernunion.fr

Pour toute autre question, veuillez utiliser le formulaire suivant : https://www.westernunion.com/fr/fr/contact-us.html

Trouvez un point de vente près de chez vous : https://www.westernunion.com/fr/fr/rechercher-point-de-vente.html

Western Union en las redes sociales :

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/WesternUnion/

Twitter : https://twitter.com/westernunion

Sede central de Western Union ( direction postale, correo electrónico, numéro de téléphone)

Western Union International Bank GmbH Schubertring 11, A-1010 Vienne Tél. : 43 1 506 17 100 Correo electrónico : office@westernunionbank.com

> Vienne,

Autriche