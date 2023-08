Conseils pour bien choisir son vêtement de travail

Porter une tenue réglementaire est indispensable, voire obligatoire pour mener à bien des travaux dans divers domaines (médical, BTP ou télécommunication). Chaque secteur possède ses propres spécificités en termes d’équipements de protection individuelle. Voici ce qu’il faut savoir avant d’acheter un vêtement de travail sur le commerce.

Quel sera l’utilité du vêtement de travail ?

Avant d’acheter une tenue de travail, plusieurs questions doivent être soulevées, qui vont influencer le choix. La première concerne les conditions de travail. Le vêtement sera porté en extérieur ou en intérieur, sous une forte chaleur ou dans de la saleté… Une fois ces conditions déterminées, il convient de préciser de quels éléments devra-t-on se protéger. Il peut s’agir de projection, d’éclaboussures de produits chimiques ou encore de la chaleur. Quels sont ensuite les outils à utiliser pour mener à bien les travaux ? Le vêtement aura-t-il besoin de plusieurs poches ou de passants ? Enfin, la dernière question qui mérite de se focaliser concerne les mouvements à exécuter. En effet, selon les endroits moins sollicités, le tissu sera renforcé.

Lire également : Les indispensables pour un super look cet été

Pour des travaux sous le vent, la pluie, la neige ou le froid, mieux vaut privilégier des vêtements imperméables et des vestes chaudes. Des travaux en belle saison demanderont le port de tee-shirts et de gilets avec ou sans manche. Le critère de visibilité est impératif pour des travaux sur chantiers et sur routes. Enfin, afin d’assurer les travaux avec risque de déchirure, il est préférable d’opter pour les combinaisons triples coutures en nylon et polyester et des jambières anti-coupure.

A lire en complément : Comment trouver le coiffeur parfait ?

Quels sont les différents types de vêtements de travail ?

Un vêtement de travail, même un pantalon de travail pas cher, doit correspondre aux activités et travaux attribués. Le critère de confort est ici très important ! Le vêtement doit entraver un minimum les mouvements tout en assurant la protection de l’individu. Sur le marché, il existe plusieurs types de vêtements de protection, variant d’un besoin à un autre.

La combinaison de chantier

Il s’agit d’une protection intégrale qui se porte par-dessus les vêtements. La combinaison est particulièrement utile pour les travaux salissants. Les modèles à usage unique sont adaptés contre les éclaboussures chimiques et liquides.

Les pantalons de chantier

Les pantalons de chantier assurent la protection des jambes contre les chocs, les coupures, les salissures ou les brûlures. Le choix du pantalon de protection repose sur deux critères :

les matériaux : coton, polyester ;

: coton, polyester ; le nombre de poches: pour le rangement des outils et accessoires sur le terrain.

Le pantalon de travail doit également être souple et ample, pour ne pas entraver les mouvements.

Les gilets et vestes de chantier

Cette protection se focalise sur les zones du bras et du torse. Le critère principal du choix de ces vêtements est le matériau :

aux propriétés respirantes pour une utilisation en saison chaude ou en intérieur ;

pour une utilisation en saison chaude ou en intérieur ; aux propriétés épaisses pour une utilisation en saison froide.

Bon à savoir : le vêtement de travail de haute visibilité

Il est obligatoire de porter des vêtements de haute visibilité lors des travaux dans des endroits aux risques d’accidents corporels élevés. C’est par exemple le cas sur les routes et sur les chantiers. Les travailleurs pourront toujours être vus et repéré de loin.