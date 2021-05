Home » Finance Comprenez ceci avant d’acheter du Bitcoin Finance Comprenez ceci avant d’acheter du Bitcoin

Depuis fin 2020, le cours du Bitcoin s’est envolé. Comme en 2017, cela a entre autres eu pour effet d’amener de nombreux novices à entrer dans le monde des crypto-monnaies. Si vous faites partie de ceux qui veulent investir, les informations de cet article devraient vous permettre de mieux comprendre le marché. Vous ne trouverez aucun conseil financier dans cet article.

Quel est la raison d’être du Bitcoin ?

Restons accessibles : le Bitcoin, c’est une monnaie numérique créée début 2009 par Satoshi Nakamoto. Il s’agit d’un pseudo, on ne connaît pas la véritable identité du ou des créateurs du Bitcoin. La volonté derrière ce projet est de redonner du pouvoir au peuple, en permettant à ses utilisateurs de se détacher du contrôle des banques et des États. Sur plusieurs années ou dizaines d’années, le Bitcoin devrait idéalement, du point de vue de ses supporters, être utilisé par la majorité des humains, et pourrait être utilisé pour acheter tous types de biens ou de services. Le Bitcoin se veut aussi non sujet à l’inflation. Un nombre de Bitcoin maximum en circulation a été défini, il est de 21 millions. Contrairement à ce qu’il est possible de faire avec les monnaies actuelles, la valeur d’un Bitcoin ne pourra pas être diminuée à souhait en en créant de nouveaux. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’achat du Bitcoin.

A voir aussi : Pourquoi ouvrir un compte à terme ?

Est-il trop tard pour en acheter ?

Vous pensez peut-être qu’il est trop tard pour acheter du Bitcoin. Sachez juste que moins d’un pourcent de la population en possède, et que si les crypto-monnaies viennent à être aussi largement utilisées que les monnaies actuelles, ce secteur pourrait bien croître encore énormément. En 2013, nombreux sont ceux qui pensaient qu’ils avaient raté le coche, idem en 2017 et en 2021. Ça ne garantit rien, mais ça peut vous inviter à prendre du recul sur la situation… Sachez que pour le moment, le cours du Bitcoin s’est toujours plus ou moins comporté de la façon suivante : moment de stagnation de plusieurs mois ou années, montée progressive puis emballement général, chute brutale sur quelques mois à un niveau supérieur à celui d’avant la dernière montée progressive. En toute probabilité, le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies va encore monter quelque temps, avant de bien rechuter. Attendre qu’il ait bien chuté pour en acheter pourrait être un choix pertinent.

A découvrir également : Crédit à la consommation : les taux bas maintiennent l’intérêt des Français