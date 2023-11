Comprendre le prix d'une pergola bioclimatique de 20m2 : les coûts à prévoir pour vos travaux

Vous souhaitez profiter de votre extérieur et de votre jardin plus longtemps au cours de l’année ? Vous ne serez plus obligé de rester enfermé dans votre maison tout l’hiver avec une pergola bioclimatique sur votre terrasse. Créez un véritable petit espace paradisiaque avec une extension extérieure ! Découvrez tout ce qu’il faut prévoir pour entamer votre projet d’installation et les travaux de votre pergola bioclimatique. À quel prix s’attendre pour la pergola ? La structure ? Quel sera le coût total des travaux ? Sur quel espace du jardin ? Quels sont les matériaux ? Nous répondons à toutes vos questions.

Quelle est la fonction et la structure d’une pergola bioclimatique ?

Une pergola bioclimatique peut être encastrée à la maison, adossée, autoportée ou semi-adossée. Contrairement aux pergolas classiques, les pergolas bioclimatiques sont à lames orientables. Elles peuvent être dans n’importe quel espace de votre jardin !

Les pergolas bioclimatiques sont généralement équipées d’une motorisation qui s’occupe de l’ensoleillement. On appelle ce type de modèle une pergola bioclimatique électrique à lames orientables ou simplement une pergola bioclimatique motorisée.

Les lames orientables motorisées se ferment et s’ouvrent avec une télécommande. Les lames s’orientent facilement et permettent de gérer plus facilement la luminosité de l’extension, mais aussi la chaleur et l’ensoleillement. Vous pouvez adapter chaque fonctionnalité à vos besoins en énergie. Les lames sont également là pour vous protéger des intempéries lorsqu’elles sont refermées. Le prix final de votre pergola dépend essentiellement de cette motorisation.

Si votre pergola bioclimatique est adossée à la maison sur la terrasse du jardin, laissez les lames ouvertes en hiver pour que la maison puisse profiter des apports en lumière.

Quel prix pour quel type d’installation de pergolas bioclimatiques ?

Découvrez quel sera le prix de votre pergola et le coût final de cette installation.

Pergola adossée ou autoportante : quels modèles pour votre pergola bioclimatique ?

En ce qui concerne une pergola bioclimatique adossée en matière aluminium, le prix variera en fonction du nombre de poteaux. C'est-à-dire que cela dépend de la forme de la maison et de la surface apposée à la maison. Il est possible qu’un ou deux poteaux soient nécessaires à la structure de la pergola. En fonction de votre maison, il faudra prévoir le nombre de poteaux, ce qui changera forcément le prix. Le mieux est de demander conseils à un professionnel qui pourra faire un devis en fonction de votre maison et de votre projet d’installation.

Pour une pergola bioclimatique autoportante en aluminium, le prix sera variable selon la taille et de la hauteur de la pergola. Il ne peut y avoir de jambes de force sur une pergola autoportante. Ces détails techniques sont également acteurs du prix final et du coût de l’installation.

Le prix selon les m2 disponible pour votre pergola bioclimatique

Le prix de votre pergola bioclimatique ne dépend absolument pas de sa dimension. Une pergola de 20 m² peut-être plus chère qu’une pergola bioclimatique de 30 m².

Le prix d’une pergola bioclimatique dépend :

du type d’installation que vous avez choisi

des différentes options

de la motorisation de la pergola bioclimatique

des travaux préparatoires

de son environnement et de la surface pour les travaux

des matériaux utilisés dans la fabrication et l’installation (aluminium, bois, etc)

Pour connaître le prix d’une pergola bioclimatique de 20 m², il est préférable de réaliser un devis avec un professionnel qui prendra en compte toutes vos prérogatives.